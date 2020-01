Divyabhaskar.com Jan 24, 2020, 07:06 PM IST

હ્યુસ્ટનઃઅમેરિકાના હ્યુસ્ટનમાં શુક્રવારે વહેલી સવારેના સમયે એક ઔદ્યોગિક ઈમારતમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. આ વિસ્ફોટ એટલો ભયાનક હતો કે તેના આંચકાનો અહેસાસ માઈલો સુધી થયો હતો. આજુબાજુના કેટલાક રહેઠાણોને નુકસાન પહોંચ્યું હતુ, બારીઓના કાચ તૂટી ગયા હતા. હ્યુસ્ટનના ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું છે કે આ વિષ્ફોટમાં એક યુવકને ઈજા પહોંચી હતી.

સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ધમાકો શહેરના 4500 ગેસનર રોડ સ્થિત ઈમારતમાં સ્થાનિક સમય પ્રમાણે વહેલી સવારે 4.30 વાગે થયો છે. પોલીસ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને આ વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરી હતી.

