મેલબોર્નઃ દક્ષિણ પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયાના જંગલોમાં સપ્ટેમ્બર, 2019થી જે આગ લાગી હતી તેણે અત્યાર સુધીમાં 18 લોકોનો ભોગ લીધો છે અને આશરે 1,400 જેટલા ઘર બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. આગની આ ઘટનામાં વધુ અસરકારક કાર્યવાહી નહીં કરી શકવાને લીધે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી સ્કોટ મોરિસનની ખૂબ ટીકા થઈ રહી છે. ઘટના સ્થળે તપાસ માટે પહોંચેલા મોરિસનને સ્થાનિક લોકોની નારાજગીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને નારાજ થયેલા પીડિત લોકોએ તેમની હાથ પણ મિલાવવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. એક વ્યક્તિએ કહ્યું હતું કે તમને હવે અહીંથી એક પણ મત મળવાનો નથી, તમે મૂર્ખ છો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મોરિસન 13થી 16 જાન્યુઆરી સુધી ભારતના પ્રવાસ પર છે. દેશમાં આ સ્થિતિને જોતા તેઓ ભારત પ્રવાસ મોકૂફ રાખી શકે છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના આશરે 1.2 એકર જંગલમાં ફેલાયેલી આંગમાં અત્યાર સુધીમાં 1400 કરતા વધારે ઘર બળી ગયા છે. 500 કરતા વધારે લોકોને સમુદ્રી જહાજની મદદથી બચાવવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 3 હજાર પર્યટકો અને 1 હજાર સ્થાનિક લોકો ફસાયેલા હોવાની શક્યતા છે.

વિક્ટોરિયા અને ન્યુ સાઉથ વેલ્સ સૌથી વધારે પ્રભાવિત

આ આગ ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયા અને ન્યુ સાઉથ વેલ્સ રાજ્યના તટીય વિસ્તારમાં સૌથી વધારે ફેલાયેલી છે. સિડની, માલ્લાકૂટા, વોલેમી નેશનલ પાર્ક, પોર્ટ મેક્યુરી, ન્યુકોસ્ટલ અને બ્લૂમાઉન્ટેન્સ વિસ્તારના જંગલોમાં સૌથી વધારે અસર થઈ છે.

મોરિસન પીડિતોથી બળજબરીપૂર્વક હાથ મિલાવ્યા

મોરિસનના અનેક વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેમા મોરિસન પીડિતો સાથે હાથ મિલાવતા દેખાય છે. એક યુવતીએ કહ્યું-અહીં લોકો ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. અમને વધારે સહાયતાની જરૂર છે.બીજીબાજુ પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું છે કે લોકોએ તેમના ઘર ગુમાવી દીધા છે, તેઓ ઘણા દુખી છે. આ આ સ્થિતિની પ્રતિક્રિયા છે.

મોરિસન પરિવાર સાથે રજા ગાળવા ગયા હતા

તાજેતરમાં જ આગની ઘટના સમયે મોરિસન તેમના પરિવાર સાથે રજા ગાળવા હવાઈ ગયા હતા. સામાજીક કાર્યકર્તાઓ અને ફાયર ફાઈટર્સના વધતા દબાણ બાદ તેઓ પરત ફર્યા હતા. માટે લોકોમાં તેમના પ્રત્યે વધારે નારાજગી હતી. સિડનીમાં આગને લીધે તાપમાન 45 સેલ્સિયસ સુધી વધી ગયું હતું. ન્યુ સાઉથ વેલ્સના અધિકારીઓએ શહેરમાં ઈમર્જન્સિ જાહેર કરી છે.

Gosh this is so awkward. Australian PM Scott Morrison goes to try and shake the hand of a firefighter who does not appear keen. (The PM was abused earlier by angry locals) Filmed by @GregNelsonACS @abcnews #AustraliaBurning #NSWbushfires #SouthCoastFires pic.twitter.com/3zjeJp3jWe