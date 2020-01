Divyabhaskar.com Jan 03, 2020, 03:19 PM IST

બગદાદઃઈરાકના બગદાદ એરપોર્ટ પર ગુરુવારે મોડી રાતે થયેલા રોકેટ હુમલામાં 8 લોકોના મોત થયા છે. જેમાં ઈરાનની ઈલીટ કુદ્સ સેનાના પ્રમુખ જનરલ કાસીમ સુલેમાની અને ઈરાકના ઈરાન સમર્થિત સંગઠન-પોપ્યુલર મોબિલાઈઝેશન ફોર્સ(PMF)ના કમાંડર અબુ મહદી અલ-મુન્હદિસનું મોત થયું હતું. પીએમએફના પ્રવક્તાના જણાવ્યા પ્રમાણ, હુમલામાં તેમના પાંચ સિપાહીઓના મોત થયા હતા. આ હુમલો કોણા દ્વારા કરાયો છે તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી. જો કે, અમેરિકન અધિકારીઓએ નામ જાહેર ન કરવાની શરતે રોયટર્સ ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે, હુમલો અમેરિકા તરફથી થયો હતો.

Taking a brief foray back to Twitter to note the strategic significance of today's U.S. strikes on Kataib #Hezbollah in #Syria & #Iraq.



19 dead (incl. 3 #IRGC) & 35+ wounded is a major response by the U.S. - alike #Israel's retaliatory modus operandi - BUT note: U.S is exposed.