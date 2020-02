Divyabhaskar.com Feb 09, 2020, 02:52 PM IST

નવી દિલ્હી/બીજિંગઃ નોવેલ કોરોનાવાયરસના કારણે અત્યાર સુધીમાં 812 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જાપાનના યોકોહોમામાં ઉભેલા ક્રૂઝ શિપ ડાયમંડ પ્રિન્સમાં અત્યાર સુધી સરકાર સેના મોકલવાની તૈયારી કરી રહી છે. સ્ટાફના એક સભ્યના જણાવ્યા મુજબ લોકોને કાઢવા માટે અને સેફ્ટી પ્રોટોકોલ પુરો કરવા માટે સેનાને બોલાવવામાં આવી છે. જહાજ પર હાજર એક ભારતીયએ ગુરુવારે ફેસબુક પર વીડિયો પોસ્ટ દ્વારા મદદ માટે વિનંતી કરી હતી. જહાજ પર 138 ભારતીય છે, જેમાં 132 ક્રૂ મેમ્બર્સ અને 6 મુસાફર છે. આ શીપ પર કોરોનાવાયરસનું ઈન્ફેક્શન લાગ્યુ હોય તેવા 64 લોકો છે. તેમાં એક પણ ભારતીય સામેલ નથી. જહાજમાં કોરનાવાયરસનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ જાપાનના ક્રૂઝ લાઈનર ડાયમંડ પ્રિન્સેસને અલગ-અલગ કરવામાં આવી હતી.

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે શુક્રવારે ટ્વિટ કર્યું હતું કે ભારતીય ક્રૂ મેમ્બર્સનું દળ અને યાત્રીઓ કોરોનાવાયરસના કારણે જહાજમાં ફસાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કોઈનો પણ પોઝેટિવ આવ્યો નથી. અમે તેની પર નજર રાખી રહ્યાં છે.

બિહારમાં એક યુવકને આઈસોલેશન વોર્ડમાં ભરતી કરાવવામાં આવ્યો

એક મહીના પહેલા ચીનથી પરત આવેલા ટાર્ઝન કુમારને ઈન્ફેક્શન લાગ્યું હોવાની શકયતાના પગલે સરકારી હોસ્પિટલના આઈશોલેશન વોર્ડમાં ભરતી કરાવવામાં આવ્યો છે. હોસ્પિટલના સિનિયર રેસિડેન્ટ હેમંત કુમારે કહ્યું કે તેને શરદી અને ખાંસી થઈ છે, આ કારણે સાવધાની રાખવા માટે અમે આ પગલું ભર્યું છે. તેના સેમ્પલ તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

Many Indian crew & some Indian passengers are onboard the cruise ship #DiamondPrincess quarantined off Japan due to #Coronavirus. None have tested positive, as per the latest information provided by our Embassy @IndianEmbTokyo. We are closely following the developments.