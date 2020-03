Divyabhaskar.com Mar 05, 2020, 10:17 AM IST

યેરુસલેમ: સમગ્ર દુનિયામાં કોરોના વાઈરસથી મૃત્યુ પામનાર લોકોની સંખ્યા ત્રણ હજાર કરતા વધારે થઈ ગઈ છે. આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને ઈઝરાયલના વડાપ્રધાન બેંજામિન નેતન્યાહીએ તેમના દેશના લોકોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ અભિવાદન કરવા માટે હાથ મીલાવવાની જગ્યાએ નમસ્તે કરે. નમસ્તે ભારતમાં એક બીજાને હાથ જોડીને અભિવાદન કરવાની પરંપરાગત પદ્ધતિ છે.

નેતન્યાહૂએ બુધવારે કહ્યું, જેવી રીતે હું હાથ મીલાવવાથી બચી રહ્યો છું તેવું તમે પણ કરો. તમે નમસ્તે કરવાની ભારતીય પદ્ધતિને લાગુ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો અથવા શાલોમની જેમ કોઈ અન્ય શબ્દ કહી શકો છો. અથવા બીજી કોઈ પણ પદ્ધતિ શોધો પરંતુ હાથ ન મીલાવશો.

