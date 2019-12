Divyabhaskar.com Dec 30, 2019, 02:58 PM IST

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિક્ટોરિયા, ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ અને દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં અત્યારે ભારે પવન અને મહત્તમ તાપમાનનો ખતરો ઉભો થયો છે. મોટી સંખ્યામાં લોકોને ઘર ખાલી કરીને સલામત સ્થળે જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં બુશફાયર સીઝન છે જે સમય કરતા પહેલા શરૂ થઇ ગઇ છે. વિક્ટોરિયાના ઇસ્ટ ગિપ્સલેન્ડ વિસ્તારમાં 30 હજાર લોકોને સ્થળાંતર માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આગને બુઝાવવા માટે ફાયરફાઇટર્સનો કાફલો અત્યારે દિવસ રાત ખડેપગે છે.

દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયામાં ઘણી જગ્યાએ ઇમરજન્સી વોર્નિંગ લગાવવામાં આવી છે. તેમાં જણાવાયું છે કે આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો ખતરામાં છે. ટ્વિટર પર પણ વિક્ટોરિયા ઇમરજન્સી દ્વારા લોકોને મેસેજ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણા સુદુર પ્રદેશોમાં લોકોને કહેવાયું છે કે હવે સ્થળાંતર મોડું કહેવાશે તેથી ઘરની અંદર જ રહેવું હિતાવહ છે.

વિક્ટોરિયાના ઇસ્ટ ગિપ્સલેન્ડ વિસ્તારમાં 30 હજાર લોકોને સ્થળાંતર માટે કહેવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ ગિપ્સલેન્ડ સૌથી વધારે પ્રભાવિત થઇ શકે તેવી સંભાવના છે. વિક્ટોરિયા ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ કમિશ્નર એન્ડ્રૂ ક્રિસ્પે કહ્યું કે સોમવારે નવી આગની ઘટનાઓ સામે આવી છે અને એક રાતમાં પરિસ્થિતિ બદલાય તેવી સંભાવના નથી. આગામી 24 કલાક માટે પૂર્વ ગિપ્સલેન્ડ ભયંકર ખતરામાં છે. પૂર્વી ગિપ્સલેન્ડમાં લગભગ 80 હજાર લોકો રહે છે જે મોટાભાગે દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલા અલગ અલગ ગામડાઓમાં અને શહેરોમાં રહે છે. આ સ્થળ પ્રવાસીઓ માટે પણ પ્રચલિત છે જ્યાં લોકો નેશનલ પાર્કમાં વન્યજીવન નિહાળવા આવે છે.

Severe Weather Update: extreme fire conditions, record heat across southeastern Australia today Mon, 30 Dec. 2019. This video is current at 10 am AEDT, Monday 30 December 2019.



