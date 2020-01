Divyabhaskar.com Jan 05, 2020, 04:35 PM IST

નૈરોબી:કેન્યામાં એક યુએસ મિલિટરી બેઝ પર સોમાલિયાના ઇસ્લામિક આતંકવાદી સંગઠન અલ શબાબ ગ્રુપ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. કેન્યાના ઉતરી દરિયાઇ તટ પર સ્થિત લામુ કાઉન્ટિમાં આ બેઝ આવેલો છે જેનો કેન્યા અને યુએસની મિલિટરી દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેન્યાના સંરક્ષણ વિભાગે એક સ્ટેટમેન્ટમાં કહ્યું કે રવિવારે સ્થાનિક સમય પ્રમાણે સવારે 5.30 વાગ્યાના આરસામાં માન્ડા એર સ્ટ્રીપ પર સિક્યોરીટી બ્રીચનો પ્રયાસ થયો હતો. આ ઘટનામાં વળતી કાર્યવાહીમાં ચાર આતંકવાદીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા હતા. અત્યારે એરસ્ટ્રીપ સુરક્ષિત છે.

આફ્રિકા માટે કાર્યરત અમેરિકન મિલિટરી કમાન્ડ આફ્રીકોમે પણ એક નાના નિવેદનમાં હુમલાની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે કહ્યું- યુએસ આફ્રિકા કમાન્ડ ખાતરી કરે છે કે માન્ડા બે એરફિલ્ડમાં એક હુમલો થયો હતો અને અત્યારે કેન્યા દ્વારા આ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. અલ શબાબે આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. આ ઘટના અંગે જેમ વિગતો સામે આવશે તેમ જાહેર કરવામાં આવશે.

આ પહેલા અલ શબાબે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે આ બેઝ પર અમેરિકા અને કેન્યાના ટ્રૂપને ભારે ખુવારી થઇ છે. મુજાહીદીન યોદ્ધાઓ દુશ્મનોની લાઇનમાં ઘુસ્યા અને સફળતાપુર્વક બેઝને કન્ટ્રોલ કરી લીધો છે. સ્થાનિક રિપોર્ટ પ્રમાણે આ બેઝમાં હુમલો થયા બાદ મિલિટરીએ કોમ્બીંગ શરૂ કર્યું છે અને જે લોકો તેમાં સામેલ છે તેમની શોધખોળ શરૂ છે. આ સ્થળ બોની ફોરેસ્ટ પાસે છે જ્યાં અલ શબાબ સક્રિય પણે ઓપરેટ કરે છે. ભૂતકાળમાં પણ કેન્યાના સુરક્ષાદળો આ જંગલમાં અલ શબાબના આતંકીઓને ટાર્ગેટ કરવા ગયા છે. અલ શબાબ દ્વારા ગનફાયર અને બોમ્બિંગ એટેક કરવામાં આવે છે. કેન્યાની આસપાસના વિસ્તારમાં પણ તેની ગતિવિધિ પ્રવર્તમાન છે.



U.S. Africa Command acknowledges there was an attack at Manda Bay Airfield, Kenya and is monitoring the situation. Al-Shabaab has claimed responsibility for the incident. As facts and details emerge, we will provide an update.