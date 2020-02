Divyabhaskar.com Feb 29, 2020, 11:30 AM IST

ઈસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના સુક્કર શહેર નજીક શુક્રવારે રાત્રે ટ્રેન અને બસ વચ્ચેના એક્સિડન્ટમાં 30 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 60 લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘટનાનું કારણ ક્રોસિંગ પર ગેટ ન હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે એક્સિડન્ટમાં મૃતકોની સંખ્યામાં વધારો થઈ શકે છે. કારણકે ઘણાં ઘાયલ લોકોની સ્થિતિ વધારે ગંભીર છે. સરકારે ઘટનાની તપાસનો આદેશ આપ્યો છે.

30 people dead and several injured in a collision between a bus and Pakistan Express Train near Rohri in Sindh: Pakistan's Geo News