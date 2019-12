Divyabhaskar.com Dec 29, 2019, 01:03 PM IST

કાહિરાઃ ઈજિપ્તમાં શનિવારે બે અલગ અલગ દુર્ઘટનામાં 28 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 30થી વધુ ઘાયલ થયા છે. મૃતકોમાં સૌથી વધારે ભારતીય મૂળના છે. પહેલી દુર્ઘટના દક્ષિણ ઈજિપ્તમાં પોર્ટ સઈદ અને દમિત્તા શહેર વચ્ચે સર્જાઈ હતી. અહીંયા એક કપડાની ફેક્ટરીની બસ કાર સાથે અથડાતા 22 લોકોના મોત થયા અને 8 લોકો ઘાયલ થયા હતા. બસમાં 16 ભારતીય હતા. ભારતીય દૂતાવાસે ટ્વીટ કરીને આ અંગેની માહિતી આપી છે. મૃતકોમાં ભારતીયોની સંખ્યા વિશે હજુ વધારે માહિતી મળી શકી નથી.

બીજી દુર્ઘટના પૂર્વ કાહિરામાં બની હતી. અહીંયા બે બસો ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી. દુર્ઘટનામાં એક ભારતીય અને બે મલેશિયાની મહિલાઓ સહિત 6 લોકોના મોત થયા હતા. સાથે જ 24થી વધારે લોકોની ગંભીર છે.

Bus accident with 16 Indian tourists on board occured today near Ain Sokhna in Egypt. Embassy officials are at hospitals in Suez city and Cairo. Helpline numbers +20-1211299905 and +20-1283487779 are available. @DrSJaishankar @MEAIndia @CPVIndia @MOS_MEA