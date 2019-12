Divyabhaskar.com Dec 28, 2019, 05:00 PM IST

મોગાદિશુ, સોમાલીયા: સોમાલીયાની રાજધાનીમાં એક કાર બોમ્બ હુમલામાં 76 લોકોના મોત થયા છે. સરકાર તરફથી પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ મુખ્તાર ઓમરે કહ્યું કે એક આત્મઘાતી હુમલાખોરે એક સિક્યોરીટી ચેકપોસ્ટ પર કાર બોમ્બ ડિટોનેટ કર્યો હતો. ઘટના બાદ ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સામેલ છે.

એક પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે ધડાકો પ્રચંડ હતો અને તે રોડ પર આવેલી ટેક્સ ઓફિસને ટાર્ગેટ કરીને કરવામાં આવ્યો હતો. અહીં અધિકારીઓ રસ્તા પરથી જઇ રહેલી કારનું ચેકિંગ કરી રહ્યા હતા અને અચાન કારમાં ધડાકો થયો જેના લીધે લોકોનું મોત થયું. એક નજરે જોનારે સ્થાનિક ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે તેમણે ટેક્સ ઓફિસ પાસે પ્રચંડ વિસ્ફોટનો અવાજ સાંભળ્યો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે મોટાભાગના યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓનું મોત થયું છે જેમની બસ આ ધડાકાની હદમાં આવી હતી. તૂર્કીના બે નાગરિકોનું પણ મૃત્યુ થયું છે. પ્રાઇવેટ એમ્બ્યુલન્સ અમીન એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસના ડાયરેક્ટર અબ્દુકાદીર અબ્દીરહમાન હાજીએ ન્યૂઝ એજન્સીને કહ્યું કે મૃત્યાંકનો આંકડો 76નો છે જ્યારે 70 ઘાયલ છે. આ સંખ્યા વધી શકે છે. એક પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે તૂર્કીના બે નાગરિકો જે સંભવપણે કન્સ્ટ્રક્શન એન્જિનિઅર હતા. હજુ તેમના વિશે વધુ માહિતી નથી આવી.મોગાદિશુના મેયર ઓમર મોહમુદ મોહમેદે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે કે મૃત્યાંકનો ચોક્કસ આંકડો જાહેર નથી પરંતુ 90 જેટલા લોકો ઘાયલ છે.



Suicide-bomber driving a car laden with explosives detonates at #Mogadishu’s Ex-control Afgoye. Casualties of this horrific blast is yet to clarify. #Somalia. pic.twitter.com/BaHeG44zV2