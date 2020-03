દિવ્ય ભાસ્કર Mar 27, 2020, 11:43 AM IST

એન્ટરટેઈનમેન્ટ ડેસ્ક: ઈ.સ. 1987-88માં દેશભરમાં ધૂમ મચાવનારી પ્રોડ્યુસર-ડિરેક્ટર રામાનંદ સાગરની ‘રામાયણ’ સિરિયલ ફરી એકવાર ટેલિવિઝનના પડદે આવી રહી છે. કેન્દ્રના ઈન્ફર્મેશન એન્ડ બ્રોડકાસ્ટિંગ મિનિસ્ટર પ્રકાશ જાવડેકરે શુક્રવારે સવારે ટ્વિટર પર આ જાહેરાત કરી છે.

Happy to announce that on public demand, we are starting retelecast of 'Ramayana' from tomorrow, Saturday March 28 in DD National, One episode in morning 9 am to 10 am, another in the evening 9 pm to 10 pm: Minister Information & Broadcasting Prakash Javadekar (file pic) pic.twitter.com/cfDm8N6ggC