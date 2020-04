દિવ્ય ભાસ્કર Apr 17, 2020, 07:23 PM IST

મુંબઈ. દૂરદર્શન પર બીજીવાર પ્રસારિત થતી સિરિયલ ‘રામાયણ’એ ટીઆરપીના તમામ રેકોર્ડ તોડીને ટોપ પોઝીશન મેળવી છે. વર્ષ 2020ના 14મા અઠવાડિયે દૂરદર્શન પર આવતી ‘રામાયણ’એ ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. ટોપ ફાઈવમાં ‘રામાયણ’ ઉપરાંત ‘મહાભારત’, ‘શક્તિમાન’, ‘બાબા એસો વર ઢૂંઢો’ તથા ‘મહિમા શનિદેવ’ છે. આટલું જ નહીં દૂરદર્શનની વ્યૂઅરશિપમાં પણ 40 કરોડનો વધારો થયો છે.

સતત બીજા અઠવાડિયે દૂરદર્શન ટોચ પર

સતત બીજા અઠવાડિયે દૂરદર્શન પ્રાઈવેટ ચેનલને પછાડીને ટોચ પર રહી છે. 14મા અઠવાડિયે દૂરદર્શનને 19.46 લાખ ઈમ્પ્રેશન મળી છે. બીજા નંબર પર સન ટીવી તથા ત્રીજા પર દંગલ ચેનલ છે. 13મા અઠવાડિયે દૂરદર્શનની વ્યૂઅરશિપ 1.5 બિલિયન (150 કરોડ) હતી, જે 14મા અઠવાડિયે 1.9 બિલિયન (190 કરોડ) થઈ ગઈ. દૂરદર્શન શહેરી તથા ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોમાં ટોચના સ્થાને રહ્યું હતું.

DD National continues to be No. 1 for two consecutive weeks in a row#IndiaFightsCorona#IndiaFightsBack pic.twitter.com/HPT8MhdAsz