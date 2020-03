દિવ્ય ભાસ્કર Mar 28, 2020, 02:09 PM IST

ટેલિવિઝન ડેસ્ક: કોરોના વાઇરસ લોકડાઉનને કારણે બધી ફિલ્મ્સ અને સિરિયલ્સના શૂટિંગ બંધ થઇ ગયા છે. આવામાં લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડવા માટે 90ના દશકની લોકપ્રિય સિરિયલને ફરી ટેલિકાસ્ટ કરવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો છે. ‘રામાયણ’, ‘મહાભારત’ બાદ હવે શાહરુખની ‘સર્કસ’ રી-ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે.

‘સર્કસ’

શાહરુખ ખાન સ્ટારર આ આઇકોનિક સિરિયલ 1989માં ઓન એર કરવામાં આવી હતી. આ સીરિયલની સ્ટારકાસ્ટમાં આશુતોષ ગોવારિકર, રેણુકા શહાણે, નીરજ વોરા વગેરે સામેલ હતા. 19 એપિસોડની આ સિરિયલને અઝિઝ મિર્ઝા અને કુંદન શાહે ડિરેક્ટ કરી હતી.

Shekharan is BACK on @DDNational ! Friends, #StayAtHome and watch your favorite @iamsrk 's #Circus - TV Series (1989) - From 28th March at 8 pm on @DDNational pic.twitter.com/MZ2zWvmyf5

ડીડી નેશનલના ટ્વિટર હેન્ડલ પર ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું કે, શેરખાન ફરી આવી રહ્યો છે. મિત્રો ઘરે જ રહો અને તમારા ફેવરિટ શાહરુખ ખાનની સર્કસ ટીવી સિરિયલ જુઓ. 28 માર્ચથી રાત્રે 8 વાગ્યે.

‘મહાભારત’

1988ની એપિક સિરિયલ મહાભારતને પણ ફરી ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવી રહી છે. 94 એપિસોડની આ સીઝનમાં પુનિત ઇસાર (દુર્યોધન), મુકેશ ખન્ના (ભીષ્મ), નીતીશ ભારદ્વાજ (શ્રી કૃષ્ણ), નાઝીન (કુંતી), પંકજ ધીર (કર્ણ), સુરેન્દ્ર પાલ (દ્રોણાચાર્ય) વગેરે સ્ટારકાસ્ટ સામેલ હતી. આ સિરિયલના ડિરેક્ટર બલદેવ રાજ ચોપરા અને રવિ ચોપરા હતા.

ઇન્ફોર્મેશન અને બ્રોડકાસ્ટ મિનિસ્ટર પ્રકાશ જાવડેકરે કન્ફર્મ કર્યું હતું કે, ‘મહાભારત’ સિરિયલ પુનઃ પ્રસારિત થશે. ડીડી ભારતી પર 28 માર્ચથી બપોરે 12 વાગ્યે અને સાંજે 7 વાગ્યે ટેલિકાસ્ટ થશે.

‘રામાયણ’

1987ની પ્રોડ્યુસર-ડિરેક્ટર રામાનંદ સાગરની ‘રામાયણ’ સિરિયલને ફરી ટેલિકાસ્ટ કરવાની જાહેરાત સૌ પ્રથમ થઇ હતી. અઅરુણ ગોવિલ (ભગવાન શ્રીરામ), દીપિકા ચિખલિયા (સીતામાતા), દારા સિંઘ (હનુમાન) અને અરવિંદ ત્રિવેદી (રાવણ ‘લંકેશ’) સ્ટારર આ સિરિયલની લોકપ્રિયતા ઘણી બધી હતી. માટે મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે ટ્વીટ કર્યું હતું કે, પબ્લિક ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખીને ડીડી નેશનલ પર 28 માર્ચથી સિરિયલ પુનઃ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. એક એપિસોડ સવારે 9 વાગ્યે રિલીઝ થશે અને બીજો એપિસોડ રાત્રે 9 વાગ્યે રિલીઝ થશે.

Happy to announce that on public demand, we are starting retelecast of 'Ramayana' from tomorrow, Saturday March 28 in DD National, One episode in morning 9 am to 10 am, another in the evening 9 pm to 10 pm.@narendramodi

@PIBIndia@DDNational