કન્ફર્મ: દિશા વાકાણી બાદ હવે નેહા મહેતાએ ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ શો છોડ્યો, 12 વર્ષથી અંજલીભાભીનું પાત્ર ભજવતી હતી

ટીવીના પોપ્યુલર કોમેડી શો ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’માં છેલ્લાં બે વર્ષથી દિશા વાકાણી એટલે કે દયાભાભી જોવા મળતા નથી. હવે અંજલીભાભીનો રોલ કરતી નેહા મહેતાએ પણ આ શો છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તે છેલ્લાં 12 વર્ષથી આ શો સાથે જોડાયેલી હતી. નેહાએ પોતાનું રાજીનામું મેકર્સને આપી દીધું છે.

સિરિયલમાં અંજલીભાભી તારક મહેતા (શૈલેશ લોઢા)ની પત્નીના રોલમાં જોવા મળતી હતી. વેબ પોર્ટલ સ્પોટબોયના સૂત્રોના મતે નેહાએ શો છોડવાની વાત મેકર્સને કરી હતી. જોકે, તેના સાથી કલાકારોને આ અંગેની કોઈ માહિતી નથી. મેકર્સ સતત નેહા મહેતાને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે પરંતુ એક્ટ્રેસ આ શો છોડવા માટે મક્કમ છે.

કરિયર ગ્રોથને કારણે શો છોડ્યો

રિપોર્ટ પ્રમાણે, નેહાએ આ નિર્ણય કરિયરમાં આગળ વધવા માટે લીધો છે. શો જ્યારથી શરૂ થયો ત્યારથી નેહા માત્ર એક જ પાત્રમાં જોવા મળતી હતી. આ પાત્રમાં નવું કરવા માટે કંઈ જ નથી અને આથી જ એક્ટ્રેસે શોને અલવિદા કહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. મેકર્સ રાજીનામું સ્વીકારીને નવી અંજલીની શોધ શરૂ કરશે.

દિશા વાકાણી પરત આવશે કે કેમ?

નેહા મહેતા પહેલા શોની લીડ એક્ટ્રેસ દિશા વાકાણીએ પણ શો છોડી દીધો છે. દિશાએ બે વર્ષ પહેલા પ્રેગનન્સીને કારણે મેટરનિટી લીવ લીધી હતી. ત્યારે ચર્ચા હતી કે દિશા છ મહિના બાદ શોમાં પરત ફરશે. જોકે, હજી સુધી દિશા શોમાં આવી નથી. મેકર્સ તથા દિશા વચ્ચે સતત વાતચીત થઈ રહી છે પણ હજી સુધી એ સ્પષ્ટ થયું નથી કે તે શોમાં આવશે કે નહીં. ગયા વર્ષે ચર્ચા હતી કે દિશા નવરાત્રિ દરમિયાન શોમાં પરત ફરશે અને તે અંગેનો પ્રોમો પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તે સમયે દિશા માત્ર થોડીક જ વાર જોવા મળી હતી.

દયાભાભી વગર પણ શો ચાલુ રહેશે

હાલમાં જ દિવ્ય ભાસ્કર સાથેની વાતચીતમાં અસિત મોદીએ કહ્યું હતું, ‘દયાબેનના પાત્રને લઈ હાલમાં કોઈ ચર્ચા થતી નથી. સાચું કહું તો આ પાત્ર વગર પણ શો અઢી વર્ષ સારો ચાલ્યો છે. દયાભાભી વગર પણ શોની લોકપ્રિયતામાં સહેજ પણ ફેર પડ્યો નથી. દર્શકો મને તથા મારી ટીમને સમજ્યા છે. દર્શક સમજે છે કે અમે દિશા વાકાણીને પરત લાવવા માટે શક્ય તેટલા પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. જોકે, તે નહીં આવે તો શો બંધ થશે નહીં. દર્શકોએ દયાભાભી વગર પણ શોને પ્રેમ આપ્યો છે. સાચું કહું તો દિશા શોમાં આવે કે ના આવે હવે તે ચર્ચાનો વિષય જ નથી. તે પરત આવે છે તો સારી વાત છે અને નથી આવતી તો show must go on. અમે બીજી દયાભાભી લાવીને અમારું કામ ચાલુ રાખીશું. લૉકડાઉન પીરિયડમાં તેમની સાથે વાત થઈ હતી અને દરેકની પોત-પોતાની સમસ્યા હોય છે. કોઈની પર દબાણ લાવીને કામ કરાવી શકાય નહીં. જોઈએ હવે આગામી દિવસોમાં શું થાય છે.’