દિવ્ય ભાસ્કર Jul 28, 2020, 07:32 PM IST

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની આત્મહત્યાના કેસમાં હવે જબરદસ્ત વળાંક આવ્યો છે. સુશાંતના પિતા કે.કે. સિંહે પટનાના રાજીવ નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. કે.કે. સિંહે અમુક ફિલ્મી હસ્તીઓ પર સુશાંતને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જોકે એમણે કોઈની સામે નામજોગ ફરિયાદ નોંધાવી નથી. પરંતુ કે.કે. સિંહે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં સુશાંતના એકાઉન્ટમાંથી 17 કરોડ રૂપિયા ઉપાડી લેવાયા હોવાની વાત છે. સાથોસાથ નોંધવાલાયક વાત એ છે કે સુશાંતની ગર્લફ્રેન્ડ પર આ પૈસા ઉપાડી લેવાનો આરોપ છે.

સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી પ્રમાણે સુશાંતના પિતાએ પોલીસને ઘણી મહત્ત્વની બાતમી પણ આપી છે. તે પ્રમાણે પોલીસે ઈન્ડિયન પીનલ કોડની કલમ 341, 342, 380, 406, 420 અને 306 હેઠળ ફરિયાદ નોંધી છે. SSP ઉપેન્દ્ર શર્માએ તપાસ માટે ચાર પોલીસ અધિકારીઓની એક ટીમ પણ મુંબઈ મોકલી છે. ચારેય પોલીસ અધિકારીઓ મુંબઈ પહોંચી ગયા છે. હવે મુંબઈ પોલીસની મદદ લઈને આ કેસની તપાસ આગળ વધારવામાં આવશે.

સુશાંતની ત્રણ કંપનીઓમાંથી બેમાં રિયા ડાયરેક્ટર હતી

સુશાંતે શરૂ કરેલી ત્રણ કંપનીઓમાંથી બેમાં એની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તી ડાયરેક્ટર હતી. એક કંપનીમાં રિયાનો ભાઈ શોવિક ચક્રવર્તી એડિશનલ ડાયરેક્ટર હતો. પહેલી પૂછપરછમાં રિયાએ ફાઈનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતી પોલીસને નહોતી આપી. ત્રણેય કંપનીઓમાં સુશાંતે પોતાની કમાણીનો મોટો હિસ્સો ઈન્વેસ્ટ કર્યો હતો. સુશાંતની આત્મહત્યાના કેસમાં પોલીસે રિયા સાથે સતત 11 કલાક સુધી પૂછપરછ કરી હતી. જ્યારે સામે પક્ષે રિયાએ જ સામે ચાલીને કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને આ કેસમાં CBI તપાસની માગ કરી હતી.

કંગનાનો આરોપ- રિયા અને મહેશ ભટ્ટ ભેદી રીતે ગાયબ થઈ ગયેલાં

સુશાંતના પિતા દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવાયાના સમાચાર આવતાં જ કંગના રણૌત તરફથી પણ ચોંકાવનારી માહિતી આવી છે. એણે ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે, ‘રિયા છેલ્લા છ મહિનાથી સુશાંતની સાથે હતી. એણે મહેશ ભટ્ટને પોતાના મનોચિકિત્સક તરીકે રાખ્યા હતા, અને સુશાંતના મોતના માત્ર બે જ દિવસ પહેલાં બંને રહસ્યમય રીતે ગાયબ થઈ ગયેલાં. આનંદ એ વાતનો છે કે હવે આ સમગ્ર વાતની તપાસ થશે.’

