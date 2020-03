દિવ્ય ભાસ્કર Mar 31, 2020, 07:31 PM IST

એન્ટરટેનમેન્ટ ડેસ્ક: મહામારી કોરોના વાઇરસની લડત માટે હિન્દી અને સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના સ્ટાર્સ યથાશક્તિ આર્થિક સહાય આપી રહ્યા છે. હવે આ લિસ્ટમાં ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના સ્ટાર પણ સામેલ થઇ રહ્યા છે. આ શરૂઆત મલ્હાર ઠાકરે કરી છે. તેણે કુલ 1,70,000 રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું છે.

તેણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી છે કે, હું પીએમ રિલીફ ફંડ અને બીજા ડિવિઝનને સપોર્ટ આપવાની શપથ લઉં છું. લોકોને થતી મુશ્કેલીને જોઈને મને ઘણું દુઃખ થાય છે હું આશા રાખું છું કે મારું યોગદાન આપણા નાગરિકોને કોઈને કોઈ રીતે મદદમાં આવે.

I pledge my support to the PM RELIEF FUND along with the other divisions! I feel so painful looking at the suffering of so many lives, i hope my contribution would ease our citizens in some ways ! #IndiaFightsCorona #iStandWithHumanity #HelpingHands #StaySafe #StayHome

