દિવ્ય ભાસ્કર Mar 31, 2020, 04:23 PM IST

એન્ટરટેનમેન્ટ ડેસ્કઃ બોલિવૂડની સિંગર કનિકા કપૂરનો કોરોનાવાઈરસનો ટેસ્ટ સતત પાંચમી વખત પોઝિટિવ આવ્યો છે. કનિકા અત્યારે લખનૌની સંજય ગાંધી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસમાં દાખલ છે. મંગળવારે તેનો પાંચમો કોરોના ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. જોકે ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે કનિકાની હાલત એકદમ સ્થિર છે અને ચિંતાનું કોઈ જ કારણ નથી.

ઈન્સ્ટિટ્યુટના ડોક્ટર આર. કે. ધીમાનનું કહેવું છે કે કનિકાની હાલતમાં ધીમે ધીમે સુધારો થઈ રહ્યો છે અને એ સમયસર ખાવાનું પણ ખાઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર કનિકાની બગડતી તબિયતની અફવાઓને પણ ડોક્ટરે રદિયો આપ્યો છે. જોકે જ્યાં સુધી કનિકાના સતત બે કોરોના ટેસ્ટ નેગેટિવ નહીં આવે ત્યાં સુધી તેને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ નહીં અપાય.

View this post on Instagram

Going off to bed. Sending you all loving vibes. Stay safe you guys ❤ Thank you for your concern but I am not in the ICU. I am fine. I hope my next test is negative. Waiting to go home to my kids and family 🤗❤ miss them!

A post shared by Kanika Kapoor (@kanik4kapoor) on Mar 29, 2020 at 12:13pm PDT