Someone Kept Talking About Javed Akhtar As Gulzar And Then Javed Googled It! Why Javed Akhtar Could Not Pay Sahir's Hundred Rupees Debt?

ભાસ્કર રિસર્ચ હેપી બર્થડે ‘જાદુ’ અખ્તર: જાવેદ અખ્તરને ગુલઝાર સમજીને કોઈ વાતો કરતું રહ્યું અને પછી જાવેદે ગૂગલી નાખ્યો! સાહિરના સો રૂપિયાનું દેવું જાવેદ અખ્તર કેમ ચૂકવી ન શક્યા?

અમદાવાદ 13 કલાક પહેલા લેખક: વિક્રમ મહેતા



તારીખ 17 જાન્યુઆરી,1945. ગ્વાલિયરમાં એક પ્રખ્યાત શાયરને ઘરે બાળક અવતરે છે. સામાન્ય રીતે મુસ્લિમ ધર્મની પરંપરા મુજબ તાજા જન્મેલા બાળકના કાનમાં અઝાન બોલવામાં આવે છે, પણ કોમ્યુનિસ્ટ વિચારધારાને વરેલા તે શાયર પિતા બાળકના કાનમાં અઝાન દેવાને બદલે કાર્લ માર્ક્સનો કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો બોલે છે, ‘All the workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains!’ (એટલે કે મજદૂરો, સમાજના શોષિતો સંગઠિત થઈ જાવ, તમારાં બંધનો સિવાય તમારે કંઇ ગુમાવવાનું નથી.)

નામ રાખવાની વાત આવી તો લગ્ન સમયે રચેલી એક પંક્તિ: ‘લમ્હા લમ્હા જાદુ કા ફસાના હોગા’ પરથી બાળકનું નામ રાખી દીધું: ‘જાદુ’. બંધનો સામે બગાવત કરનાર એ ‘જાદુ’ કે જે આજે જાવેદ અખ્તર તરીકે ઓળખાય છે. જેનો આજે જન્મદિવસ છે એ જાદુ. સિનેમાઈ દુનિયાનું એક વજનદાર નામ. જેમની કલમના જાદુએ ઇન્ડિયન ઓડિયન્સને કાયલ કર્યું છે એ જાદુ... પ્રખ્યાત ફિલ્મ લેખક અભિજાત જોષીના શબ્દો ચોરીને કહીએ તો જેમની કલમે લખાયેલા સંવાદો આપણા ડીએનએમાં છે એ જાદુ. જાવેદ અખ્તર. અમિતાભ બચ્ચનને ‘એન્ગ્રી યંગ મેન’ બનાવનારા અને અનેક યાદગાર ગીતો આપનારા જાવેદ અખ્તર.

જાવેદ અખ્તર કા ‘જાદુનામા’

દાદા ઇફ્તેખાર હુસૈન 'મુઝતર ખૈરાબાદી' કવિ- શાયર, પિતા જાંનીસાર અખ્તર પ્રખ્યાત ગીતકાર-શાયર, માતા સફિયા અખ્તર સંગીતના શિક્ષિકા અને લેખિકા. ઘરમાં અને લોહીમાં જે હાઇલી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માહોલ હતો એ પ્રમાણે કંઇક ચમત્કાર થવો, કંઇક જાદુ થવો સ્વભાવિક હતો. જાદુ થયો જાવેદ અખ્તર નામે. જાવેદ અખ્તરની જિંદગીના રોચક કિસ્સાઓ કહેતું એક રસપ્રદ દળદાર પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે, ‘જાદુનામા’ નામનું. અરવિંદ મંડલોઈએ આ પુસ્તક લખ્યું છે.

આ પુસ્તકના લોન્ચિંગમાં પત્ની શબાના આઝમી અને દીકરો ફરહાન અખ્તર તો અફ કોર્સ હોય જ. આ સિવાય સુભાષ ઘાઈ, રાજકુમાર હિરાણી, અભિજાત જોષી, દિવ્યા દત્તા, તબ્બુ, સતીષ કૌશિક જેવી બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઝ હાજર રહી હતી. કાર્યક્રમનું વિશેષ આકર્ષણ હતા ગુલઝાર. ગુલઝાર અને જાવેદ અખ્તરની એક ખાસ ગોઠડી યોજવામાં આવી હતી. ગુલઝાર સાથે જાવેદ અખ્તરે રસપ્રદ કિસ્સાઓ વાગોળ્યા હતા.

જાવેદ અખ્તર ઉર્ફ ગુલઝાર!

જાવેદ અખ્તર એક પ્રસંગ યાદ કરે છે. જે પ્રમાણે એકવાર એરપોર્ટ પર જાવેદ અખ્તર ફ્લાઈટની રાહમાં બેઠા છે. ત્યાં એક ઉત્સાહી પ્રશંસક આવી ચડે છે. હરખઘેલો પ્રશંસક કહે છે, ‘અરે ગુલઝાર સાહબ, આપ યહાં?’ ગજબનાક સેન્સ ઓફ હ્યુમરના માલિક જાવેદ અખ્તરે પેલાને કહ્યું, ‘જી.. જાવેદ અખ્તર આવી રહ્યા છે, તો એની રાહ જોઈ રહ્યો છું!’

એ જ કાર્યક્રમમાં ગુલઝાર જાવેદ અખ્તર પર તંજ પણ કસે કે, ‘એક લડકી તો દેખા તો ઐસા લગા હૈ’ના દરેક અંતરામાં જાવેદ જુદી જુદી છોકરીની વાત કરી રહ્યો છે!’

આમ પણ બે લેજન્ડને એક ફ્રેમમાં જોવાની પણ એક મજા છે. જ્યારે આ લેજન્ડ ગુલઝાર અને જાવેદ અખ્તર હોય ત્યારે આ મજા બેવડી થઈ જાય. સામાન્ય રીતે બંને એકબીજાના હરીફ હોવાની ગેરમાન્યતાનો આ કાર્યક્રમ જોયા પછી છેદ ઊડી જાય. શબાના આઝમીએ તો લાઈવ એક ઉદાહરણ પણ આપી દીધું કે કઇ રીતે ગુલઝાર અને જાવેદ અખ્તર એકબીજાથી જુદા પડે છે!

સાહિર લુધિયાનવીઃ જાવેદ અખ્તરના ‘માનસ પિતા’

જાવેદ અખ્તર અને સાહિર લુધિયાનવી પર ગુલઝારે પોતાના પુસ્તક 'હાફ એ રૂપી સ્ટોરીઝ'માં એક સંસ્મરણ લેખ લખ્યો છે. ગીતકાર-શાયર સાહિર લુધિયાનવી અને જાવેદ અખ્તર વચ્ચેના ભાવનાત્મક સંબંધની વાત અહીં બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવી છે. ગુલઝારે જ્યારે આ લેખ જાવેદને વંચાવ્યો ત્યારે એમની આંખો ભીની હતી. એવું તે શું હતું આ લેખમાં? બહુ રસપ્રદ વાત છે. જાવેદ અખ્તર અને સાહિર લુધિયાનવીનો સંબંધ બહુ મજાનો હતો. રાજયસભા કાર્યકાળ દરમિયાન કોપી રાઈટ એક્ટ લાગૂ કરવા માટે લડત ચલાવનાર જાવેદ અખ્તર અને રેડિયો પર પ્રસ્તુત થનાર ગીતના રચયિતાનું નામ લેવાની શરતે જ પોતાનાં ગીતો રજૂ કરવાનગી શરત મૂકનાર સાહિર લુધિયાનવી વચ્ચે ભાવનાત્મક સ્તરે, બૌદ્ધિક સ્તરે એક સેતુ સર્જાયો હતો. જાવેદ અખ્તરને પિતા જાંનીસાર અખ્તર સાથે બહુ મેળ બેસતો નહીં. બંને વચ્ચે વૈચારિક લડાઈના મોરચા મંડાતા રહેતા. આમ પણ જાવેદ અખ્તરની પ્રકૃતિ કવિજીવ અને બળવાખોર. આક્રોશ એમની નસનસમાં.

પિતા સાથે હંમેશાં બગાવતી રાગ આલાપતા જાવેદને કોઈ મુદ્દે માથાકૂટ થાય એટલે જાવેદ અખ્તર સીધા એક જ દિશામાં પ્રયાણ કરતા. સાહિર લુધિયાનવીના જુહુ બીચ પરના બંગલા તરફ. જાવેદ અખ્તરનો રડમસ ચહેરો જોઈને સાહિર સમજી જાય કે મામલો બગડ્યો છે. સાહિર ઉલ્લેખ સુદ્ધાં ન કરે. પૂછે પણ નહીં કે શું થયું. કારણકે વધુ પૂછવા જતાં જાવેદ ભડકી જાય અથવા તો આંખોમાંથી શ્રાવણ-ભાદરવો વરસવા માંડે. બંને સ્થિતિમાં જાવેદને સંભાળવા કપરા બની જાય. સાહિર થોડો સમય પછી જાવેદને કહે, ‘જાદુ, આવ, નાસ્તો કર.‘ જાવેદ અખ્તર ચુપચાપ નાસ્તો કરવા બેસી જાય. નાસ્તો કરતાં કરતાં પિતા વિરુદ્ધ બળાપો ઠાલવ્યા કરે. પિતાએ આજે આમ કર્યું. પિતાએ આજે તેમ કર્યું. ફરિયાદોનો ઢગલો. એ દિવસે જાવેદ આખો દિવસ સાહિરના ઘરે પસાર કરે.

એક વખત એવું બન્યું કે જાવેદ આવી જ રીતે એકવાર સાહિર લુધિયાનવીના ઘરે આવી ચડ્યા હશે. જાવેદ અખ્તર જમી રહ્યા હતા. સાહિરે ચેતવણી આપતાં કહ્યું કે, હમણા જાંનીસાર સાહેબ આવવાના છે. જાવેદ અકળાઈ ગયા. અહીં પણ મારી પાછળ પહોંચી ગયા. ક્યારે મારો પીછો છોડશે? સાહિર જાવેદને શાંત પાડે. કહે, ‘અરે જાદુ, ઇરોઝમાં ખૂબ સારું પિક્ચર આવ્યું છે. જા જોઈ આવ. મજા પડશે.’ આમ કરીને કેટલીયવાર પિતા-પુત્રને સામસામે શાબ્દિક તલવાર તાણતાં બચાવી લે.

સાહિર અને જાદુનો અનોખો સંબંધ હતો. સાહિરે જાવેદને પુત્રની જેમ ઉછેર્યો અને મિત્રની જેમ તેની સંભાળ લીધી. એકવાર જાવેદે સાહિરનું ઘર પણ છોડી દીધું. તમે મારા પિતાને વધુ પડતું મહત્ત્વ આપો છો એમ કહીને. મારે કોઈની જરૂર નથી, નથી તમારી કે નથી મારા પિતાની. આમ કહીને જાવેદ સાહેબ તો મોં ફૂલાવીને-રિસાઈને નીકળી ગયા. કેટલાય દિવસો સુધી સાહિરના બંગલે ન આવ્યા.

એ સમયે જાવેદ અખ્તરની મિત્રતા કમાલ અમરોહીના પ્રોડક્શન મેનેજર સાથે થયેલી. સ્ટુડિયોમાં જાવેદ પડ્યાપાથર્યા રહેતા. રાત્રે પણ પ્રોડક્શન સ્ટોરમાં જ સૂઈ જાય. એ સ્ટોરમાં ‘પાકીઝા’ના કોસ્ચ્યુમ અને બીજો સામાન પણ પડેલો જેમાં મીના કુમારીની બે ફિલ્મફેર એવોર્ડની ટ્રોફી પણ ત્યાં જ પડી હતી. જાવેદ આ ટ્રોફીને મુગ્ધ ભાવે જુએ. ત્યાંના એક મોટી સાઈઝના અરીસામાં આ ટ્રોફી લઈને જાવેદ ઉભા રહે. પોતે પણ એકવાર આવી ટ્રોફી મેળવશે એવા સપનામાં રાચતા જાવેદ જો આવી ટ્રોફી મળે તો પોતે શું પ્રતિક્રિયા આપશે એનું રિહર્સલ્સ કરે. ઓડિયન્સના પ્રતિસાદરૂપે તાળીઓ પણ પાડે. આવા ઘણા દિવસો સ્ટુડિયોમાં વીત્યા.

આખરે થોડો ગુસ્સો શાંત થયો. જાવેદ હરહંમેશના ઠેકાણે આવ્યા. એક દિવસ અચાનક સવારે સાહિરના દરવાજે આવીને ઉભા રહ્યા. ગુસ્સો હજુ પૂરો શમ્યો નહોતો. ‘મારે તમારું બીજું કાંઈ જ કામ નથી હું માત્ર તમારા બાથરૂમ અને સાબુનો ઉપયોગ માત્ર નહાવા માટે કરવા માગું છું. જો તમને વાંધો ન હોય તો.’ જાવેદે કહ્યું. સાહિરે પરવાનગી આપી અને પછી બ્રેકફાસ્ટની ઓફર કરી. ‘હું બીજે ગમે ત્યાં ખાઈ લઈશ. હું તમારી જગ્યાએ ખાવા માગતો નથી.’ જાવેદે ગુસ્સેલ અવાજે કહ્યું.

જાવેદ જ્યારે નાહીને પાછા આવ્યા ત્યારે સાહિર ડ્રેસિંગ ટેબલ પર તેની સામે સો રૂપિયાની નોટ રાખીને સતત વાળ ઓળી રહ્યા હતા. સાહિર મૂળ તો શબ્દો ગોઠવતા હતા કે કેવી રીતે જાવેદને સો રૂપિયા રાખવાનું કહેવું. જાવેદનો સ્વભાવ આકરો અને સ્વમાની. અંતે ડરતાં ડરતાં કહ્યું, ‘જાદુ, આ સો રૂપિયા રાખ, હું તારી પાસેથી પછી લઇ લઇશ.’ હવે એ જમાનામાં સો રૂપિયાની રકમ બહુ મોટી કહેવાય. લોકો નોટના છુટ્ટા કરવા માટે બેંક કે પેટ્રોલ પંપ પર જતા હતા. જાદુએ સાહિર પર ઉપકાર કરી રહ્યા હોય તેમ કહ્યું, ‘સારું, હું રાખીશ, અને મારી પહેલી સેલેરી આવશે એટલે પરત કરી દઈશ.’

જાવેદ અખ્તરની લાઇફમાં સલીમ ખાનની એન્ટ્રી

જાવેદ ‘સરહદી લૂટેરા’માં ક્લેપર બોય રહ્યા પછી શંકર મુખર્જીના આસિસટન્ટ તરીકે કામ કર્યુ. જ્યાં એમની મુલાકાત થઈ સલીમ ખાન સાથે. હિન્દી સિનેમાને એક સ્ટાર લેખક બેલડી મળી. બંનેએ બોલિવૂડની સુપર હિટ ફિલ્મો આપી. ‘અધિકાર’, ‘અંદાઝ’, ‘હાથી મેરે સાથી’, ‘ઝંજીર’, ‘શોલે’, ‘દીવાર’, ‘ત્રિશુલ’, ‘ડોન’ જેવી કંઇકેટલીય હિટ ફિલ્મો... જાવેદ અખ્તર પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ લેખક તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા હતા, આર્થિક રીતે હવે ઉપરવાળાની દયા હતી, પણ એમની માથે પેલા સો રૂપિયાનું દેણુ હતું. જાવેદે એ સો રૂપિયા ક્યારેય પાછા ન આપ્યા.

સાહિરના સો રૂપિયાનું જિંદગીભરનું દેવું સાહિરને હંમેશાં જાવેદ કહેતા, ‘હું તમારા સો રૂપિયા ખાઈ ગયો છું.’ અને સાહિર સામો જવાબ આપતા, ‘હું તે તારી પાસેથી મેળવીને રહીશ, બેટા!’

સાહિર અને જાવેદ વચ્ચેનો આ મીઠો ઝઘડો છેક સુધી રહ્યો. અને મિત્રતા અકબંધ રહી. સાહિરને બહુ મિત્રો નહોતા, પણ એ મિત્રો ખૂબ જ દયાળુ માણસ હતા અને સાંજે દારૂ પીધા પછી ઘણા લોકોને આ રીતે ઠપકો આપતા હતા. જે દિવસોમાં કૃષ્ણ ચંદ્રના ઘરમાં રહેતા હતા તે દિવસોમાં તેમના જૂના મિત્ર ઓમપ્રકાશ અશ્ક ઘણા વર્ષો સુધી તેમની સાથે રહ્યા હતા.

સાહિરના મિત્રોમાં એક ડૉક્ટર કપૂર પણ હતા. એક સાંજે સાહિર ડૉ. કપૂરને મળવા ગયા. કપૂરના ચેકઅપ માટે ડૉ. શેઠ આવવાના હતા. રામાનંદ સાગર પણ ત્યાં હાજર હતા. સાહિરે કપૂરને મનોરંજન માટે પત્તાં રમવા બોલાવ્યા અને તેમના પલંગ પર બેસીને રમવાનું શરૂ કર્યું. પત્તાં વહેંચતી વખતે અચાનક ડૉ. કપૂરે જોયું કે સાહિરનો ચહેરો કડક થઈ રહ્યો છે. કદાચ સાહિર પીડાને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.

અને તે સાથે સાહિર તે પલંગ પર પટકાયા. ડૉ. શેઠ દાખલ થયા. હૃદયને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો. પણ ‘યે દુનિયા અગર મિલ ભી જાયે તો ક્યા હૈ’ લખનારા સાહિર તો ફાની દુનિયા છોડી ચૂક્યા હતા. ડૉ. કપૂરની ગભરામણ જોઈને રામાનંદ સાગરે તરત જ તેમને ત્યાંથી હટાવ્યા અને તેમના ઘરે લઈ ગયા. સાહિરનો ડ્રાઈવર અનવર દોડતો આવ્યો. તેણે મૃતદેહને સંભાળ્યો.

યશ ચોપરા અને સાહિર બંને ખૂબ સારા મિત્રો હતા. અનવરે યશ ચોપરાને ફોન લગાવ્યો. પણ ચોપરા સાહેબ આઉટ ઓફ મુંબઈ હતા. શ્રીનગર ગયા હતા એ. અનવરે પછી જાદુને ફોન કર્યો. જાવેદ સાહેબનો ડ્રાઈવર ત્યારે હાજર નહીં એટલે ટેક્સીમાં જાવેદ આવ્યા. ટેક્સીમાં જાદુ સાહિરના મૃતદેહને તેમના ઘેર, ‘પરછાઇયાં’માં લઈ આવ્યા. ટેક્સીમાં આઘાતથી એકદમ સુનમુન બની ગયેલા જાવેદ સાહેબ સાહિર લુધિયાનવીને વળગીને ખૂબ રડ્યા એ દિવસે. જીવનમાં ક્યારેય ન રડ્યા હોય એટલું. તે સમયે રાતના એક વાગ્યા હશે. ક્યાં જવું કોને બોલાવવા? જાવેદ સાહેબ મૃતદેહ પાસે બેસી રહ્યા. એમની આંખોમાંથી મૂશળધાર વરસાદ વરસતો રહ્યો. સાહિરના પાડોશીઓને ખબર પડી. તેઓ આવી ગયા. એક પાડોશીએ કહ્યું, થોડીવારમાં ડેડ બોડી સખત થવા લાગશે. બંને હાથને છાતી પર લઈને બાંધો. પાછળથી તે મુશ્કેલ હશે. જાવેદ રડતા રહ્યા અને લોકો જે કહે એ પ્રમાણે યંત્રવત કરતા રહ્યા.

સવાર સુધીમાં તો ન્યૂઝ ફેલાઈ ચૂક્યા હતા. અંતિમવિધિ માટે સાહિરના મૃતદેહને નીચે લાવવામાં આવ્યો. જાવેદે ત્યાં ટેક્સી ડ્રાઈવરને ઊભેલો જોયો. જાવેદે એને કહ્યું, ‘અરેરે! તમે અત્યાર સુધી કેમ ના કહ્યું? તમને મારે કેટલા પૈસા આપવાના થાય છે?’ ‘હું પૈસા માટે રોકાયો નથી, સર. આવા સમયે હું રાત્રે ક્યાં જાઉં?’ ડ્રાઈવરે જવાબ આપ્યો. જાવેદ સાહેબે ખિસ્સામાંથી પાકીટ કાઢ્યું.

ટેક્સી ડ્રાઈવર ફરી બોલ્યો. ‘ના સર... છોડો ને ચાલશે હવે.’ જાવેદે આગ્રહ કર્યો, ‘આ, સો રૂપિયા રાખો.’ ‘આખરે મૃત્યુ પછી પણ, તમે તમારા પૈસા પાછા લઈ લીધા!’ સાહિરને ઉદ્દેશીને જાવેદ સ્વગત બબડ્યા અને એમની આંખના ખૂણે ફરી ભીનાશ બાઝી ગઈ!