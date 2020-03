દિવ્ય ભાસ્કર Mar 31, 2020, 05:08 PM IST

એન્ટરટેનમેન્ટ ડેસ્ક. કોરોનાવાઈરસના કારણે આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલ એન્ટરટેનમેન્ટ કંપની ડિઝનીએ ઉચ્ચ અધિકારીઓની સેલરીમાં ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કંપનીએ પોસ્ટના આધારે અધિકારીઓના પગારમાં ઘટાડો કર્યો છે. એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન બોબ આઈગર કંપનીને સંકટમાંથી બહાર કાઢવા માટે પગાર નહીં લે. સીઈઓ બોબ ચાપેકને માત્ર 50 ટકા પગાર મળશે. કંપનીઆ પૈસા પાર્ક અને રિસોર્ટમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને આપશે.

થીમ પાર્ક, પ્રોડક્શન અને થિયેટરો બંધ થવાને કારણે કંપનીને અબજોનું નુકસાન થયું છે. આવી સ્થિતિમાં ડિઝનીએ ઉચ્ચ અધિકારીઓને કંપનીને આર્થિક મદદ કરવા અપીલ કરી છે. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના પત્રકાર બ્રુક બાર્ન્સે કંપનીના મેઈલનો ફોટો શેર કર્યો છે.

Early this morning, Disney joined other companies in making deep cuts in salaries for executives. Iger will forego all of his salary. From the company-wide email: pic.twitter.com/8WGjkqYFxy