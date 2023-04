Gujarati News

ઉર્વશી રૌતેલાએ કરાવ્યું ગ્લેમરસ ફોટોશૂટ: પેસ્ટલ ગાઉનમાં એક્ટ્રેસનો અનેરો અંદાજ, ફેન્સે કહ્યું- તું દુનિયાની સૌથી સુંદર છે, વીડિયો સો.મીડિયામાં વાઇરલ

હાલમાં જ બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ ઉર્વશી રૌતેલાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક સુંદર વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયોમાં ઉર્વશી પેસ્ટલ ક્રીમ કલરના ગાઉનમાં જોવા મળી રહી છે. ઉર્વશીએ તેના ફોટોશૂટનો BTS વીડિયો શેર કર્યો છે.

ઉર્વશીએ ગ્લેમરસ ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું

આ લુકને કમ્પ્લીટ કરવા માટે ઉર્વશીએ લાઇટ ડાયમંડ ઇયરિંગ્સ પહેરી છે અને વાળમાં વેવી કર્લ્સ આપ્યા છે. તેમજ ઉર્વશીએ પિંક અને સોફ્ટ મેકઅપ લુક બનાવ્યો છે. ઉર્વશીએ આ વીડિયો પોસ્ટ કરીને લખ્યું હતું કે 'My many smiles start with you'.

ફેન્સે કહ્યું- તમે દુનિયાના સૌથી સુંદર છો

ઉર્વશીના આ ગ્લેમરસ લુકના ફેન્સ વખાણ કરી રહ્યા છે. ઉર્વશીની પોસ્ટ પર એક યુઝરે લખ્યું હતું કે, બોલિવૂડ ઈન્ડસ્ટ્રીની રાણી. તો અન્ય એક યુઝરે લખ્યું કે, તમે વિશ્વના સૌથી સુંદર છો. ઉર્વશી આખી દુનિયાનો ક્રશ છે.