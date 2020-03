દિવ્ય ભાસ્કર Mar 30, 2020, 01:20 PM IST

બોલિવૂડ ડેસ્ક: મહામારી કોરોના વાઇરસ સામે લડવા માટે રિલીફ ફંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિવિધ રાજ્યના સીએમ ફંડની સાથે પીએમ રિલીફ ફંડ પણ છે. આ રિલીફ ફંડમાં ઘણા બધા સેલેબ્સે તેમનું યોગદાન આપ્યું છે. હવે અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ પણ સપોર્ટ માટે તેમનો હાથ લંબાવ્યો છે. કપલે અમાઉન્ટ જાહેર કરી નથી પણ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ તેમણે 3 કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું છે.

વિરાટ અને અનુષ્કાએ પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું કે, અમે બંને PM-CARES ફંડ અને સીએમ રિલીફ ફંડ (મહારાષ્ટ્ર)માં અમારું યોગદાન આપવા માટે શપથ લઈએ છીએ. મુશ્કેલીમાં રહેલ લોકોને જોઈને અમારું દિલ ભરાઈ આવ્યું છે અને અમે આશા કરીએ છીએ કે અમારું યોગદાન કોઈ રીતે આપણા સહ નાગરિકોના દુઃખને હળવું કરશે.

