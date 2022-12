Gujarati News

તુનિષાએ શિજાન સાથે વાત કર્યા બાદ ગળેફાંસો ખાધો: નોકરાણીનો ઘટસ્ફોટઃ તુનિષા-શિજાનના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલતી હતી; માતા વનીતાનો દાવો- તે ડ્રગ્સ લેતો હતો

પોલીસને સેટ પરથી 10 ઇંચ લાંબી કાપડની પટ્ટી મળી, શિજાનની સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ પણ ટીવી-એક્ટ્રેસ છે

તુનિષા શર્મા આત્મહત્યા કેસમાં હાલમાં જ એક નવો ઘટસ્ફોટ થયો છે. પોલીસે કહ્યું હતું કે તુનિષા શર્માએ આત્મહત્યા કરી એની ગણતરીની મિનિટો પહેલાં શિજાન સાથે વાત કરી હતી. પોલીસે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે શિજાન તપાસમાં સહયોગ આપતો નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આત્મહત્યા પહેલાં શિજાન તથા તુનિષા વચ્ચે શું વાત થઈ હતી. તુનિષાએ ત્રણ વાગ્યે શિજાન સાથે લંચ લીધું હતું અને સવા ત્રણે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. 15 મિનિટની અંદર તુનિષાના મનમાં કેમ આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર આવ્યો. બંને વચ્ચે લંચ દરમિયાન કંઈ થયું હતું કે નહીં, એ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. કોર્ટે શિજાનની પોલીસ કસ્ટડી બે દિવસ વધારી દીધી છે અને તે 30 ડિસેમ્બર સુધી જેલમાં જ રહેશે.

શિઝાન ડ્રગ્સ લેતો હતો

હવે તુનિષાની માતા વનીતા શર્માએ શિજાન પર સનસનાટી મચાવતો દાવો કર્યો છે. તેમણે દીકરીના એક્સ બોયફ્રેન્ડ શિજાન પર ડ્રગ્સ લેવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. વનીતા શર્માએ ન્યૂઝ એજન્સી 'ANI' સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે શિજાન ખાન ડ્રગ્સ લેતો હતો. વનીતાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે તેમને એ ખ્યાલ નથી કે શિજાન ક્યારથી ડ્રગ્સ લેતો નથી. શિજાનને મળ્યા બાદ તુનિષાની લાઇફસ્ટાઇલ બદલાઈ ગઈ હતી.

નોકરાણીએ પણ ચોંકાવનારો દાવો કર્યો

તુનિષાના ઘરે કામ કરતી હાઉસ મેડે પણ સ્ફોટક દાવા કર્યા હતા. તેણે કહ્યું હતું કે તુનિષા તથા શિજાનના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલતી હતી. તુનિષા તથા શિજાન એકબીજાના ઘરે આવ-જા કરતા હતા. બંને એકબીજાના ઘરે ચારથી છ દિવસ રોકાતા હતા. તુનિષાની માતા પણ શિજાનના ઘરે જતી હતી. જોકે, બ્રેકઅપ બાદ તુનિષા ઘણી જ દુઃખી હતી અને તે રડતી રહેતી હતી.

રામદાસ આઠવલેએ તુનિષાની માતા સાથે મુલાકાત કરી

મહારાષ્ટ્રના રિપબ્લિક પાર્ટી ઑફ ઇન્ડિયાના નેતા રામદાસ આઠવલેએ તુનિષાના પરિવારની મુલાકાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે તુનિષાના પરિવારને ન્યાય મળવો જોઈએ. તુનિષા પરિવારની એક માત્ર કમાનાર વ્યક્તિ હતી. તેઓ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી શિંદેને અપીલ કરશે કે તેઓ 25-30 લાખ રૂપિયા તુનિષાના પરિવારને આપે. આ ઉપરાંત તે પોતાની પાર્ટી તરફથી પણ મદદ કરશે.

વધુમાં રામદાસે કહ્યું હતું કે તુનિષાની માતાએ તેમને જણાવ્યું હતું કે શિજાન તેને ઉર્દૂ શીખવતો હતો. ત્રણ મહિનાથી શિજાને તુનિષાને ટ્રેપ કરી હતી. જો તેણે બ્રેકઅપ કરવું જ હતું તો રિલેશન કેમ બનાવ્યા? આવા લોકોને ફાંસીની સમજા મળવી જોઈએ.

કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલે તુનિષાની માતા તથા મામા સાથે.

પરિવારને આશ્વસાન આપ્યું

રામદાસે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ કેસની પૂરી તપાસ કરીને ન્યાય આપવામાં આવશે. તેમણે વકીલ ઉજ્જવલ નિકમ સાથે વાત કરી છે. આ કેસમાં સરકારી વકીલ ઉજ્જવલ નિકમને લાવવા જોઈએ. તે ઉપમુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને પણ મળવાના છે.

તુનિષાની માતા ને મામાનું સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવશે

પોલીસ તુનિષાની માતા વનીતા તથા મામા પવન શર્માનું સ્ટેટમેન્ટ લેશે. વનીતા શર્માની તબિયત સારી ના હોવાથી પરિવાર ઈચ્છે છે કે પોલીસ ઘરે આવીને નિવેદન લે. ઉલ્લેખનીય છે કે વનીતાએ જ્યારે FIR કરી ત્યારે પોલીસે નિવેદન લીધું હતું. હવે પોલીસ બીજીવાર વનીતાનું નિવેદન લેશે.

પવન શર્માનું પણ સ્ટેટમેન્ટ લેશે

તુનિષાના મામાએ કહ્યું હતું કે શિજાનને મળ્યા બાદ તુનિષા હિજાબ પહેરવા લાગી હતી. પોલીસ આ અંગે નિવેદન લઈ શકે છે. શિજાનને મળ્યા બાદ તુનિષાના હાવભાવ તથા રહેણીકરણી, કપડાંમાં શું ફેરફાર આવ્યા હતા. પોલીસ શિજાનની માતાનું પણ નિવેદન લેશે.

તુનિષાના પિતાનું નાની ઉંમરમાં અવસાન થયું હતું. તુનિષા માતાની ઘણી જ નિકટ હતી.

સેટ પરથી એક કાગળ મળ્યો

પોલીસ સોમવાર, 26 ડિસેમ્બરની રાત્રે બે વાગ્યે શિજાનને 'અલીબાબા દાસ્તાને કાબુલ'ના સેટ પર લઈ ગઈ હતી. અહીં સેટ પરથી પોલીસને એક કાગળ મળ્યો હતો. આ પેપરની એક બાજુ શિજાન તથા તેની નીચે તુનિષા લખ્યું હતું. આ સાથે જ અંગ્રેજીમાં 'He Is blessed to have me as a co-actor Woohooo' (મારા જેવી કો-એક્ટર મળીને તે ધન્ય છે...) આ લખવામાં આવ્યું હતું. પોલીસને આ કાગળ ઉપરાંત 10 ઇંચની લાંબી કાપડની પટ્ટી મળી આવી હતી.

શિજાન સતત નિવેદન બદલે છે

પોલીસે દાવો કર્યો છે કે શિજાન સતત પોતાનાં નિવેદનો બદલી રહ્યો છે. તુનિષા સાથેના બ્રેકઅપ બાદ દીકરીના કહેવાથી વનીતા શર્માએ શિજાનની માતા તથા શિજાન બંને સાથે વાત કરીને સજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસ દિવસમાં ઘણીવાર શિજાનને લૉકઅપમાંથી બહાર લાવીને પૂછપરછ કરે છે, પરંતુ તે તપાસમાં સહયોગ આપતો નથી.

ફોનની તમામ ચેટ્સ લેપટોપમાં લેવામાં આવી

પોલીસે ત્રણ ફોન જપ્ત કર્યા છે, જેમાં બે આઇફોન છે. પોલીસે શિજાનના વ્હોટ્સએપની ચેટ લેપટોપમાં લીધી છે, જેમાં શિજાને તુનિષા તથા તેની માતા સાથે પણ વાત કરી છે. આ ઉપરાંત શિજાને પોતાની માતા સાથે પણ વાત કરી હતી. પોલીસ આ ચેટને આધારે પુરાવા ભેગા કરી રહી છે. ​​​​

તુનિષાએ સુસાઇડ કર્યું એ દિવસે શિજાને સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વાત કરી હતી

તુનિષાએ સુસાઇડ કર્યું એ દિવસે શિજાને સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે દોઢ કલાક વાત કરી હતી. આટલું જ નહીં, શિજાને આ ચેટ પણ ડિલિટ કરી નાખી હતી. સરકારી વકીલે કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે જો સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ સાથેની એ ચેટમાં કંઈ જ ખોટું નહોતું તો પછી શિજાને એને ડિલિટ કેમ કરી? શિજાનની આ સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ પણ ટીવી સિરિયલની એક્ટ્રેસ છે અને તે મુંબઈમાં જ રહે છે.

તુનિષાએ નાની ઉંમરથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.

20 વર્ષની તુનિષા પાસે 15 કરોડની સંપત્તિ હતી

20 વર્ષની તુનિષાએ પોતાના કરિયરની શરૂઆત ટીવી શો ભારતના 'વીર પુત્ર-મહારાણા પ્રતાપ'થી કરી હતી. તે 'ચક્રવર્તી અશોક સમ્રાટ', 'ગબ્બર પુંછવાલા', 'શેર-એ-પંજાબ: મહારાણા રણજિત સિંહ', 'ઈન્ટરનેટ વાલા લવ' અને 'ઈશ્ક શુભાન અલ્લાહ' જેવી સિરિયલમાં પણ જોવા મળી હતી. તુનિષાએ કેટરીના કૈફની ફિલ્મ 'ફિતૂર'માં બાળપણની ભૂમિકા ભજવી છે. આ સિવાય તે 'અલીબાબા દાસ્તાને કાબુલ'માં રાજકુમારી મરિયમનો રોલ કરી રહી હતી. આ સિવાય તુનિષાએ બાળકલાકાર તરીકે 'બાર બાર દેખો', 'કહાની-2', 'દબંગ-3' જેવી ફિલ્મમાં પણ કામ કર્યું હતું. તુનિષાએ નાની ઉંમરમાં ફિલ્મ તથા ટીવીમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી હતી. તુનિષાની નેટવર્થની વાત કરીએ તો તેની પાસે 15 કરોડની સંપત્તિ છે, જેમાં મુંબઈના ભાયંદરમાં પોતાનો ફ્લેટ પણ સામેલ છે. હવે આ ફ્લેટ તુનિષાની માતા વનીતાને મળશે. તુનિષા પાસે લક્ઝુરિયસ કાર પણ હતી.