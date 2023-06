Gujarati News

Entertainment

Bollywood

The Best VFX Are Being Created By AI In Hollywood, But Script Writers Fear

600 કરોડમાં બનેલા આદિપુરુષનું VFX મજાક બની ગયું: હોલિવૂડમાં AI દ્વારા બેસ્ટ VFX બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ સ્ક્રિપ્ટ લેખકોમાં ડરનો માહોલ

એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

600 કરોડની બનેલી ફિલ્મ 'આદિપુરુષ' ભલે નબળા VFX ને કારણે ટ્રોલ થઈ રહી હોય, પરંતુ સ્પેશિયલ ઈફેક્ટ્સ હવે ભારતીય ફિલ્મોમાં ફિલ્મ મેકિંગનું અભિન્ન અંગ છે. આ જ કારણ છે કે 2020માં ભારતમાં VFXનો બિઝનેસ 7900 કરોડ રૂપિયા હતો અને 2024 સુધીમાં આ આંકડો 14,700 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે.

હોલિવૂડની સરખામણીમાં બોલિવૂડની ફિલ્મોની સ્પેશિયલ ઈફેક્ટ્સને ઘણીવાર ઓછી આંકવામાં આવે છે. આ પાછળ ઘણા કારણો છે જેમ કે હોલિવૂડ હવે VFX બનાવવામાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AIનો સહારો લઈ રહ્યું છે. તે જ સમયે, ભારત AIના ઉપયોગમાં હજુ પણ ઘણું પાછળ છે.

AIના ઉપયોગથી હોલિવૂડ ફિલ્મોના VFX પહેલા કરતાં વધુ વાસ્તવિક દેખાવા લાગ્યા છે. આ સાથે ફિલ્મ મેકિંગમાં બે વર્ષ જેટલો ઓછો સમય લાગી રહ્યો છે. નિર્માતાઓના 65 કરોડની પણ બચત કરવામાં આવી રહી છે અને VFX બનાવવાનું કામ પણ 300 ગણું ઝડપી થઈ રહ્યું છે.

આપણે જાણીશું કે AI સાથે વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સ કેવી રીતે બદલાઈ રહી છે, પરંતુ તે પહેલાં અમે તમને જણાવીએ કે VFX શું છે?

ફિલ્મ 'ઝરા હટકે ઝરા બચકે', વેબસિરીઝ 'ધ ટ્રાયલ', ટીવી શો 'બેકાબુ' સહિત ઘણી સાઉથ ફિલ્મોના VFX કલાકાર ગણેશ રાવલના જણાવ્યા અનુસાર વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સને VFX કહેવામાં આવે છે. ફિલ્મોમાં એવા ઘણા દ્રશ્યો હોય છે જે વાસ્તવિકમાં ફિલ્માવવા શક્ય નથી હોતા. તેમનું નિર્માણ ખૂબ ખર્ચાળ અને જોખમી છે. આ સ્થિતિમાં VFX દ્વારા સીન શૂટ કરવામાં આવે છે.

હવે જાણો AI દ્વારા VFX કેવી રીતે બદલાઈ રહ્યું છે...

ગણેશ રાવલે કહ્યું કે, AI એ VFX ને બિલકુલ રિપ્લેસ નથી કરી રહ્યું પરંતુ તેને ફીલ કરાવવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.

તેનો ઉપયોગ હોલિવૂડમાં થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ભારતમાં તેનો ઉપયોગ હજુ પણ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. અહીં તેનો ઉપયોગ વધારવામાં લગભગ બે વર્ષ લાગશે. તે VFX ઉદ્યોગ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, જેની મદદથી નવી તકનીકો પણ શોધાઈ રહી છે. આ 6 મુદ્દાઓમાં સમજો...

1) ગણેશના મતે, જ્યારે ફિલ્મ મેકિંગ દરમિયાન VFXની વાત આવે છે, ત્યારે ગ્રાફિક આર્ટિસ્ટ સૌથી પહેલા કન્સેપ્ટ આર્ટ બનાવે છે જેમાં આપણે AI નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. પહેલાં 6-7 દિવસ લાગતાં હતા, પરંતુ હવે આ કામ બે કલાકમાં પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે.

કન્સેપ્ટ આર્ટ એ એવી પ્રક્રિયા છે જ્યારે VFX કલાકાર વિઝ્યુલાઇઝેશન દ્વારા ફિલ્મ નિર્માતાઓને કહે છે કે તેઓ પ્રોજેક્ટમાં વિઝ્યુઅલ ફીલ કેવી રીતે લાવશે. આ પછી જ VFX પ્રક્રિયા આગળ વધે છે.

સામાન્ય રીતે ફિલ્મના VFX બનાવવામાં બે વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે, પરંતુ AI સાથે આ કામ 7-8 મહિનામાં પૂર્ણ થઈ જશે. કન્સેપ્ટ આર્ટ બનાવતા કલાકારો એક પ્રોજેક્ટ માટે 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા ચાર્જ કરે છે, પરંતુ AIએ આ ખર્ચ પણ બચાવ્યો છે.

2) AI એલ્ગોરિધમ્સે VFX પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે જેમ કે ઑબ્જેક્ટ રિમૂવલ અને બેકગ્રાઉન્ડ રિપ્લેસમેન્ટ મિનિટોમાં છે. આ VFX કલાકારોનો મેન્યુઅલ કાર્યોમાં સમય બચાવે છે.

3) AI VFX કરતાં વધુ કુદરતી એનિમેશન બહાર લાવવા મનુષ્યો અને પ્રાણીઓની હિલચાલનું વિશ્લેષણ કરીને વર્ચ્યુઅલ પાત્રો બનાવવામાં પણ મદદ કરી રહ્યું છે.

4) આ સાથે ફિલ્મ નિર્માતાઓ ફિલ્મોમાં વર્ચ્યુઅલ પાત્રોનો વધુ ઉપયોગ કરી શકે છે.

5) AI એ લાઇવ એક્શન ફૂટેજમાં પણ વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટનો ઉપયોગ કરવાનું સરળ બનાવ્યું છે.

6) કોઈપણ સીનની જરૂરિયાત મુજબ VFXમાં AI સાથે રંગ, પડછાયો અને પ્રતિબિંબ આપોઆપ ગોઠવી શકાય છે, જે અત્યાર સુધી જાતે જ કરવું પડતું હતું.

DGene કંપનીના જનરલ મેનેજર અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હેલેના પાર્કર કહે છે ,'AI એ એક એવું ટુલ છે જે આપણે અત્યાર સુધી કરી શક્યા તેના કરતાં વધુ સારી રીતે પોતાની જાતને વ્યક્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે તેમની કંપની AI દ્વારા ફિલ્મોના ગ્રાફિક્સ પર કામ કરે છે.'

2019મા આયરિશમેને રોબર્ટ ડી નીરોના ડી-એજિંગ ટૂલ દ્વારા કરચલીઓ દૂર કરી હતી.

હવે જૂના કલાકારોને યંગ દેખાડવા બનશે સરળ

હોલિવૂડમાં AI મેટાફેઝીક ટૂલનો ડી-એજિંગ એટલે ઉંમર ઓછી દેખાડવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ટૂલની મદદથી ટોમ હેન્ક્સની ફિલ્મ 'હેર'ના કલાકારોને નાના બતાવવામાં આવી રહ્યા છે.

મેટાફિઝિક્સ AI મોડલના સહ-સ્થાપક અને સીઈઓ ટોમ ગ્રેહામે જણાવ્યું હતું, 'આ ટેક્નોલોજી VFX (વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સ) અને CGI (કમ્પ્યુટર જનરેટેડ ઈમેજીસ) કરતાં સસ્તી છે અને તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ગ્રાફિક્સ પણ એકદમ વાસ્તવિક લાગે છે.'

ધ ફોર્ચ્યુન વેબસાઈટને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં AI-આધારિત વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ નિર્માતા ઈન્ડસ્ટ્રિયલ લાઈટ એન્ડ મેજિક (ILM)ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર રોબ બ્રેડોએ ઘણી મહત્ત્વની બાબતો કહી હતી…

રોબ લુકાસફિલ્મના સર્જનાત્મક માહિતીના વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ પણ છે. લુકાસફિલ્મ એ અમેરિકન કંપની છે જે સ્ટાર વોર્સ, ઇન્ડિયાના જોન્સ જેવી હિટ હોલીવુડ ફ્રેન્ચાઇઝીનું ઉત્પાદન કરે છે.

તેમણે કહ્યું, 'અમે હાલમાં 30 શોમાં કામ કરી રહ્યા છીએ. તે બધા મશીન લર્નિંગ અને AIનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. અમે જુરાસિક પાર્ક ફ્રેન્ચાઈઝીમાં ડાયનાસોર અને સ્ટાર વોર્સમાં સ્પેસશીપ પણ બનાવ્યાં છે.

જુરાસિક પાર્ક ફ્રેન્ચાઈઝીની પ્રથમ ફિલ્મ 1993માં રિલીઝ થઈ હતી. 124 મિનિટની આ ફિલ્મના દરેક સીનમાં સીજીઆઈ દ્વારા ડાયનાસોર બતાવવામાં આવ્યા હતા.

હકીકતમાં કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સના ઓનસ્ક્રીન ઉપયોગને કારણે જુરાસિક પાર્ક વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સની દુનિયામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ હતું. આ પહેલીવાર હતું જ્યારે ફિલ્મમાં મોડલ અને લઘુચિત્રોને બદલે ગ્રાફિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે આટલા વાસ્તવિક દેખાતા હતા.

રોબે વધુમાં ઉમેર્યું, 'અમારું મુખ્ય ધ્યાન ડી-એજિંગ ટૂલ્સ પર છે. કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ, ઈફેક્ટ્સ અને AI જેવી નવી ટેક્નોલોજી એકસાથે વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સનું ભવિષ્ય બદલી નાખશે, પરંતુ આનાથી જૂની ટેક્નોલોજીનો બિલકુલ અંત નહીં આવે, બલ્કે આપણે તમામ ટેક્નોલોજીના મિશ્રણ સાથે ભવિષ્ય તરફ આગળ વધીશું.'

AIથી 300 ગણી ઝડપથી VFX બને

Monsters Aliens Robots Zombies (MARZ) એ VFX કંપની છે જે AIનો ઉપયોગ કરીને હોલિવૂડ મૂવીઝ માટે VFX બનાવે છે. વેનિટી AI નામનું તેમનું ટૂલ પરંપરાગત VFX કરતાં 300 ગણી ઝડપી VFX બનાવે છે જે સસ્તું પણ છે.

આ દ્વારા તેના દરેક ક્લાયન્ટે લગભગ 8 ડોલર મિલિયન એટલે કે આશરે રૂ. 65 કરોડની બચત કરી છે અને ફિલ્મ નિર્માણમાં લગભગ 100 અઠવાડિયા બાકી છે. MARZ એ Spiderman: No Way Home, Stranger Things (S4), Gaslit, First Ladies, Being the Ricardos જેવા શો અને ફિલ્મો ઉપરાંત Marvel, Disney, Apple TV, Netflix જેવા સ્ટુડિયો માટે AIનો ઉપયોગ કરીને VFX બનાવ્યું છે.

રિલીઝ ડેટથી લઈને ફિલ્મના ચાલવાની શક્યતાઓ સુધી, AI બધું જ જણાવે છે

AIથી ઐતિહાસિક ડેટા, બોક્સ ઓફિસના વલણો અને ફિલ્મના ચાલવાની કે ન ચાલવાની શક્યતાઓ વિશે પણ ખબર પડી રહી છે. જોનર, કાસ્ટ, ડાયરેક્ટર, માર્કેટિંગ, રિલીઝ ડેટ અને કોમ્પિટિશન જોઈને ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ પરફોર્મન્સ અત્યારથી જ કહેવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. જેના કારણે પ્રોડ્યુસર બજેટ, વિતરણ અને વ્યૂહરચના સંબંધિત આયોજન વધુ સારી રીતે કરી શકશે.

મોટા પ્રોડક્શન હાઉસ પણ પૈસાનું રોકાણ કરી રહ્યા છે

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઘણી મોટી હોલિવૂડ કંપનીઓ પણ AIમાં રોકાણ કરી રહી છે, જેમાં વોર્નર બ્રધર્સ જેવા મોટા પ્રોડક્શન હાઉસનો સમાવેશ થાય છે.

હાલમાં જવોર્નર બ્રધર્સે સિનેલિટિક્સ નામની કંપની સાથે સોદો કર્યો છે, જે AI દ્વારા મૂવી રિલીઝની તારીખો, માર્કેટિંગ અને વિતરણ વ્યૂહરચનાને વધુ સારી રીતે સમજવામાં અને નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે.

AIનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે?

કન્ટેન્ટ ક્રિએશન: સ્ક્રિપ્ટ્સ, સ્ક્રીનપ્લે અને સ્ટોરીલાઇન્સ લખવી. આ હાલના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરીને નવાકન્ટેન્ટ આઈડિયા પર કામ કરવાનું સરળ બનાવે છે. આ ક્રિએટિવિટી પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં અને ફિલ્મ નિર્માતાઓને નવા ખ્યાલો વિશે વિચારવામાં પણ મદદ કરી રહ્યું છે.

પ્રોડક્શન અને પોસ્ટ પ્રોડક્શનઃ એડિટિંગ, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ અને સાઉન્ડ ડિઝાઇન પર કામ સરળ બની રહ્યું છે. આ સાથે જ દર્શકોને શું પસંદ છે અને શું નથી તે જાણવામાં પણ મદદ કરી રહ્યું છે. આ માર્કેટિંગ અને વિતરણ વ્યૂહરચનાઓ બનાવવાનું સરળ બનાવે છે.

વ્યક્તિગત જોવાનો અનુભવ: AI ભલામણ સિસ્ટમ યુઝર્સની પસંદગીઓ અને તેમની સામગ્રી જોવાની પેટર્નનું વિશ્લેષણ કરીને પર્સનલ કન્ટેન્ટ સૂચવે છે. આ સ્ટુડિયો અને સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મને દર્શકોની સંખ્યાને સમજવામાં, જોડાણ વધારવામાં અને દર્શકોના સંતોષ પર કામ કરવામાં મદદ કરે છે.

ઓડિયન્સ એનાલિટિક્સ: AI સોશિયલ મીડિયા, સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ્સ અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી ઘણો ડેટા એકત્રિત કરે છે અને તેના દ્વારા આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે, જે પ્રેક્ષકોના વર્તનને જાણવામાં મદદ કરે છે. આ ઉત્પાદકોને કન્ટેન્ટ ક્રિએટ, માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના અને ટાર્ગેટેડ જાહેરાત સંબંધિત ડેટા આધારિત નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે.

ક્રિએટિવિટી કોલોબ્રેશન: AI દ્વારા સૂચનો અને રીઅલ-ટાઇમ પ્રતિસાદ પણ ક્રિએટિવિટી પ્રોસેસને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં અને સારી ટીમવર્ક કરવામાં મદદ કરે છે.

બોક્સ ઓફિસ એનાલિસિસ: આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ હોલિવૂડમાં મૂવી બિઝનેસ અને બોક્સ ઓફિસની સફળતાને પણ અસર કરી રહી છે. જેમ કે AI પ્રેક્ષકોનું વિશ્લેષણ ખૂબ સરળ બનાવે છે.

સોશિયલ મીડિયાની વાતચીત, ઓનલાઈન રિવ્યુ અથવા યુઝર બિહેવિયરના મોટા ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવાનું સરળ બની ગયું છે, જેના કારણે પ્રેક્ષકોની કસોટીને સમજવી હવે મુશ્કેલ નથી. આ દ્વારા સ્ટુડિયો અને વિતરકો તેમના લક્ષ્ય દર્શકોને સમજીને માર્કેટિંગ અભિયાનથી લઈને ફિલ્મ રિલીઝ, સમય અને પ્રમોશનલ વ્યૂહરચના સુધીના નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે.

વર્ચ્યુઅલ મ્યુઝિક આર્ટિસ્ટ પોલરના TikTok પર 1.7 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે.

વર્ચ્યુઅલ મ્યુઝિક આર્ટિસ્ટ પણ હિટ

AI હવે હોલિવૂડમાં પણ પ્રતિભા વિકાસ માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. અમેરિકાના ડિજિટલ સ્ટુડિયો ધ સોલ પબ્લિશિંગે વર્ચ્યુઅલ મ્યુઝિક આર્ટિસ્ટ 'પોલાર' બનાવ્યો છે.

ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં તેના પર ફિલ્માવવામાં આવેલું એક ગીત 'ક્લોઝ ટુ યુ' રિલીઝ થયું હતું, જે હિટ થયું હતું.

Polar TikTok પર 1.7 મિલિયન ફોલોઅર્સ પર પહોંચી ગયો છે. કંપનીના ગ્લોબલ ઓપરેશન્સ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ પેટ્રિક વિલ્કિન્સે કહ્યું- 'યુવાન ઉપભોક્તા પોલર જેવા AI કલાકારોને ખૂબ પસંદ કરે છે, જેમાં વાસ્તવિક અને નકલીનો દોર હવે અદૃશ્ય થઈ રહ્યો છે. હવે લોકો વર્ચ્યુઅલ પ્રભાવકો સાથે જોડાવા માટે પણ તૈયાર છે.

કલાકારો AI નો ઉપયોગ કરવાથી ડરે છે

એન્ટરટેઈનમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં AIના વધતા જતા ઉપયોગને કારણે પણ અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. પટકથા લેખકોને લાગે છે કે ChatGPT જેવા AI ટૂલ્સ તેમની નોકરીઓ પર સંકટ પેદા કરશે.

ચેનલ ટર્નર ક્લાસિક મૂવીઝ (TCM) ના પ્રાઇમ ટાઈમ હોસ્ટ બેન મેન્કિવ્ઝે ધ ગાર્ડિયનને કહ્યું – મેં ChatGPT પર સાઇન અપ કર્યું અને પૂછ્યું કે 1941ની ક્લાસિક મૂવી સિટિઝન કેન માટે શું પરિચય હોવો જોઈએ?

ChatGPT તરફથી મને મળેલ જવાબમાં વિગતનો અભાવ હતો, પરંતુ હું પરિણામથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો હતો અને ભવિષ્યમાં ચોક્કસપણે તેનો ઉપયોગ કરીશ.

જ્યારે બેન મેન્કિવિક્ઝને પૂછવામાં આવ્યું કે જો AI આખી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ લખે તો શું થશે?

બેને કહ્યું- 'એક્સાઈટિંગ હોવાની સાથે-સાથે તે ખૂબ જ પરેશાન પણ છે કારણ કે તે સ્ક્રિપ્ટના માનવીય સ્પર્શને સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત કરી દેશે.'

અમેરિકાના રાઈટર્સ ગિલ્ડ મે 2023માં લોસ એન્જલસમાં હડતાળ પર ઉતરી ગયા હતા અને સ્ક્રિપ્ટ રાઈટિંગમાં AIના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધની માંગણી કરી હતી.

માર્ક ગુગેનહેમ, જેમણે ઘણી ફિલ્મો અને ટીવી શો લખ્યા છે, તેમણે ધ ગાર્ડિયનને જણાવ્યું હતું કે,'આ ટેક્નોલોજી આવનારા મહિનાઓમાં આશ્ચર્યજનક વળાંક લેશે, જેને દૂર કરવા લેખકો માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ બનશે.'