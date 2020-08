દિવ્ય ભાસ્કર Aug 10, 2020, 09:18 PM IST

મુંબઈ. સુશાંતના મોત પર એક નવો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. CBI તપાસ, PMOને હસ્તક્ષેપ કરવાની માગણી તથા વકીલ ઈશકરણ ભંડારીની નિમણૂક કરનાર સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ ટ્વીટ કરીને સુશાંતનું પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર કૂપર હોસ્પિટલના ડૉક્ટર્સની ટીમની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવે તેવી માગણી કરી છે. સ્વામીએ કહ્યું હતું કે સુશાંતની ડેડ બૉડી લઈ જનાર એમ્બ્યુલન્સના કર્મચારીઓના મતે સુશાંતનો પગ તૂટી ગયો હોય તે રીતે વળેલો હતો.

CBI will find it worthwhile to grill the Dr. R.C. Cooper Muncipal Hospital the five doctors who did the autopsy. According to the Ambulance staff that took SSR’s body to the hospital, SSR’s feet was twisted below his ankle (as if it was broken). Case is unravelling!!