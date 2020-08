દિવ્ય ભાસ્કર Aug 13, 2020, 09:10 PM IST

મુંબઈ. સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં તેની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તીની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટ ચુકાદો સંભળાવશે. રિયાએ પટનામાં દાખલ કરાયેલી FRIને મુંબઈ ટ્રાન્સફર કરવાની વાત કરી છે. CBIએ કહ્યું કે આ કેસ સાથે જોડાયેલી મોટા ભાગની વસ્તુઓ મુંબઈ સાથે જોડાયેલી છે. એવામાં તે બિહાર પોલીસની તપાસ હેઠળ ન આવે. અમને અને EDને તપાસ કરવા દો. પટનામાં સુશાંતના પિતા કેકે સિંહે રિયા સામે FRI નોંધાવી હતી. તેમા કહ્યું હતું કે અભિનેત્રીએ સુશાંતને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેર્યો હતો.

અધિકાર ક્ષેત્રના આધારે તપાસને રોકી ન શકાય: બિહાર પોલીસ

બિહાર પોલીસે કહ્યું કે વિનય તિવારીને ક્વોરન્ટિનને બહાર કાઢવામાં બિહાર આઈજીને મુંબઈના અધિકારીઓને અપીલ કરવી પડી હતી. બિહાર પોલીસે એ પણ કહ્યું કે અધિકારી માટે એ જરૂરી છે કે તે પહેલા એફઆરઆઈ દાખલ કરે અને પછી તપાસ કરે. ત્યાર પછી રિપોર્ટને કોર્ટને ફોરવર્ડ કરે. કલમ 156(2)માં સ્પષ્ટ કહેવાયું છે કે કોઈ પોલીસ અધિકારીને આ આધારે તપાસ કરતા રોકી શકાય નહીં.

ભાઈને ન્યાય અપાવવા માટે બહેન શ્વેતાએ હાથ જોડીને કહ્યું, નિષ્પક્ષ તપાસની માગ કરવી અમારો હક, સત્ય સામે આવવું જોઈએ

સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ આજે ગુરુવારે રિયા ચક્રવર્તીની યાચિકા પર નિર્ણય આપી શકે છે. તેના પછી ખબર પડશે કે આ કેસની તપાસ મુંબઈ પોલીસ અથવા CBI બંનેમાંથી કોને મળશે. કોર્ટના નિર્ણય પહેલાં સુશાંતની મોટી બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરીને CBI તપાસની માગ માટે એકજૂથ રહેવાની અપીલ કરી છે.

વીડિયો શેર કરીને શ્વેતાએ લખ્યું, CBI તપાસ માટે એક રાષ્ટ્ર તરીકે આપણે એકજૂથ રહેવાનું છે. નિષ્પક્ષ તપાસની માગ કરવી આપણો અધિકાર છે અને આપણે આનાથી વધુ કઈ નથી ઇચ્છતા બસ સત્ય સામે આવવું જોઈએ. #CBIForSSR #Warriors4SSR #justiceforSushanthSinghRajput

કહ્યું- આપણને હકીકત જાણવાનો પૂરો હક છે

વીડિયોમાં તેણે કહ્યું, નમસ્કાર હું સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિ છું અને હું તમને બધાને એકસાથે રહીને સુશાંત માટે CBI તપાસની માગ કરવા અપીલ કરી રહી છું. આપણને હકીકત જાણવાનો પૂરો હક છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સુશાંતને ન્યાય મળે. નહીં તો અમે ક્યારેય કોઈ નિષ્કર્ષ સુધી નહીં પહોંચી શકીએ અને ક્યારેય શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવી નહીં શકીએ.

આગળ તેણે કહ્યું દિલથી તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણે એકજૂથ થઈને CBI તપાસની માગ કરીએ. કારણકે આપણને સત્ય જાણવાનો હક છે. આભાર. #CBIForSSR પ્લીઝ. આ વીડિયોમાં તેણે PMO, વડાપ્રધાન મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પણ ટેગ કર્યા છે.

We stand together as a nation for CBI Enquiry! Demanding an unbiased investigation is our right and we expect nothing but the truth to come out. 🙏 #CBIForSSR #Warriors4SSR #justiceforSushanthSinghRajput @PMOIndia @narendramodi @AmitShah pic.twitter.com/5WgkaUQybJ

નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવામાં અમારી મદદ કરો

આ પહેલાં બુધવારે મોડી રાત્રે એક ટ્વીટમાં શ્વેતાએ લખ્યું હતું, આ જ સમય છે જ્યારે આપણને સત્યની જાણ થઇ શકે છે અને ન્યાય મળી શકે છે. મહેરબાની કરીને અમારા પરિવારને અને આખી દુનિયાને સત્ય જાણવા અને નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરો. નહીં તો અમે શાંતિથી જીવી નહીં શકીએ.

It’s time we find the truth and get justice. Please help our family and the whole world to know what the truth and find closure, otherwise we will never be able to live a peaceful life!!#CBIForSSR Raise your voice and demand #JusticeForSushantSinghRajput #WarriorsForSSR pic.twitter.com/eK88sJl7bi