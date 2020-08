દિવ્ય ભાસ્કર Aug 04, 2020, 05:49 PM IST

સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસની તપાસમાં મુંબઈ vs પટના પોલીસનો સીન થયો છે ત્યારથી મુંબઈ પોલીસની ભૂમિકા સંદિગ્ધ થઇ રહી છે. પટના SP વિનય કુમાર તિવારીને ક્વોરન્ટીન કર્યા પછી હવે બિહાર સરકારે આ કેસમાં CBI તપાસની ભલામણ કરી છે. ત્યારબાદ સુશાંતના પરિવારના વકીલ વિકાસ સિંહે કહ્યું કે મુંબઈ પોલીસ ટાઈમ બગાડી રહી છે જેથી પ્રૂફ નષ્ટ કરી શકાય.

Basically, Mumbai Police is buying time to ensure that the evidence gets destroyed. So we decided that this matter should be given to CBI and Nitish Kumar had earlier promised that if the father wants a CBI probe, it will be handed it over to CBI: Vikas Singh https://t.co/S5ZxFaf0gT