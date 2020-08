દિવ્ય ભાસ્કર Aug 12, 2020, 01:18 PM IST

સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુને અંદાજે 2 મહિના થયા બાદ તેના પરિવારે પહેલીવાર 9 પેજનું એક સ્ટેટમેન્ટ રિલીઝ કર્યું છે. પરિવારનો આરોપ છે કે સુશાંતનો પરિવાર જેમાં તેની ચાર બહેનો અને એક વૃદ્ધ પિતા છે. તેમને પાઠ ભણાવવાની ધમકી આપવામાં આવી રહી છે. એક- એક કરીને બધાનાં ચારિત્ર્ય પર લાંછન લગાડવામાં આવી રહ્યું છે, કાદવ ઉછાળવામાં આવી રહ્યો છે. આ સિવાય સુશાંતના પરિવારે રિયા ચક્રવર્તી અને મુંબઈ પોલીસ પર પણ આરોપ લગાવ્યા છે.

સુશાંતના પરિવારનો લેટર

સુશાંતના પરિવારે ફિરાક જલાલપુરીના એક શેરથી લેટરની શરૂઆત કરીને લખ્યું છે...

તૂ ઇધર-ઉધર કી ના બાત કર યે બતા કી કાફિલા ક્યોં લુટા, મુજે રહજનોં સે ગિલા નહીં તેરી રહબરી કે સવાલ હૈ.

પરિવારે આગળ લખ્યું કે, અમુક વર્ષ પહેલાંની વાત છે. ન કોઈ સુશાંતને ઓળખતું હતું, ન તેના પરિવારને. આજે સુશાંતની હત્યાને લઈને કરોડો લોકો વ્યથિત છે અને સુશાંતના પરિવાર પર ચારેબાજુથી હુમલો થઇ રહ્યો છે.

પોતાનાં બાળકો વિશે જણાવ્યું

પિતાએ લેટરમાં તેમના પરિવાર વિશે જણાવ્યું, પહેલી દીકરીમાં જાદુ હતો. કોઈ આવ્યું અને તેને પરીઓના દેશમાં લઈ ગયું. બીજી નેશનલ ટીમ માટે ક્રિકેટ રમી. ત્રીજીએ કાયદાનું ભણ્યું અને ચોથીએ ફેશન ડિઝાઇનિંગમાં ડિપ્લોમા કર્યું. પાંચમો સુશાંત હતો. એવો કે જેના માટે દુનિયાની કોઈપણ માતા માનતા માને છે. આખું જીવન સુશાંતના પરિવારે ન ક્યારેય કોઈ પાસે કંઈ માગ્યું, ન કોઈનું ખરાબ કર્યું.

Our Dad... the person from whom we have learnt, how to be a fighter!! How to be eternally positive against all odds. He is our strength, our pride!! #OurDadIsTheBest #Warriors4SSR #JusticeForSushant #JusticeForSushantSinghRajput #Godiswithus pic.twitter.com/dXAjDEzULP