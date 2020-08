દિવ્ય ભાસ્કર Aug 16, 2020, 03:49 PM IST

સુશાંત સિંહ રાજપૂતનાં મૃત્યુ મામલે બે કેન્દ્રીય એજન્સી CBI અને EDની તપાસ ચાલુ છે. આ દરમિયાન એક ન્યૂઝ ચેનલે સુશાંતના મૃત્યુના દિવસનો અનસીન વીડિયો મળ્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે. વીડિયોમાં એક શંકાસ્પદ યુવક અને યુવતી દેખાઈ રહ્યા છે. સુશાંતના પરિવારે આ બંને ઉપર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.

રિપબ્લિક ટીવીએ જાહેર કરેલા આ વીડિયોમાં બ્લેક ડ્રેસમાં એક યુવક સુશાંતના પાર્થિવ દેહની બાજુમાં કાળા રંગની બેગ લઇને ઉભેલો દેખાઈ રહ્યો છે. તેણે આછા ગુલાબી રંગની ટોપી પહેરી છે. આ વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહિ પણ સુશાંતનો હાઉસ મેનેજર દીપેશ સાવંત હોઈ શકે છે. તેણે હાથમાં એક બેગ પકડીને સીડી ઉતરતા પર જોઈ શકાય છે.

વીડિયોમાં બ્લૂ અને વ્હાઈટ રંગની ટીશર્ટ પહેરેલી એક યુવતી સુશાંતની બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં દોડતી દેખાઈ રહી છે. તે બ્લેક ડ્રેસવાળા માણસને મળે છે અને કઈક વાત કરે છે. ત્યારબાદ બ્લેડ ડ્રેસવાળી વ્યક્તિના હાથમાંથી બ્લેક બેગ ગાયબ થઇ જાય છે. આ દરમિયાન ખાસ વાત તો એ છે કે, જે સમયે આ બધું થઇ રહ્યું હતું ત્યારે મુંબઈ પોલીસ પણ ત્યાં હાજર હતી.

પરિવારના પ્રશ્નો

આ વીડિયો જોયા પછી સુશાંતના ફેમિલી વકીલ વિકાસ સિંહે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ, બેગ અને મહિલાને લઇને પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, જો કોઈ માણસ ઘરમાંથી કઈક લઇને જાય છે તો તે શંકાસ્પદ છે. તે એક છોકરી સાથે વાત પણ કરે છે અને પછી ગાયબ થઇ જાય છે. આ બધું ઘણું શંકાસ્પદ છે. આ છોકરી કોણ છે તેની તપાસ થવી જોઈએ. વિકાસ સિંહે મુંબઈ પોલીસ પર પ્રશ્નો કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, મુંબઈ પોલીસની હાજરીમાં કેવી રીતે બે વ્યક્તિ ક્રાઈમ સીનમાં આવ-જા કરી શકે છે. આ બધું પુરાવાને નષ્ટ કરવા માટે થયું હોય તેમ બની શકે છે.

પોસ્ટમોર્ટમને લઈને પણ પ્રશ્ન

વકીલ વિકાસ સિંહે સુશાંત સિંહ રાજપૂતના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટને લઈને પણ પ્રશ્નો કર્યા છે. વિકાસ સિંહે ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, મેં પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જોયો છે. તેમાં મૃત્યુનો સમય લખ્યો નથી. આ જાણકારી ઘણી જરૂરી છે. તેનું મૃત્યુ કરીને લટકાવ્યો હતો કે તે લટકીને મૃત્યુ પામ્યો? આ બધું મૃત્યુના સમયથી જ સ્પષ્ટ થાય છે.

