દિવ્ય ભાસ્કર Jun 16, 2020, 04:03 PM IST

મુંબઈ. એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતના અંતિમ સંસ્કાર 15 જૂન, સોમવારના રોજ મુંબઈના પવન હંસ સ્મશાનમાં કરવામાં આવ્યાં હતાં. બીજા દિવસે એટલે કે 16 જૂને તેની અસ્થીઓ પરિવારને આપવામાં આવી હતી. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. હાલ પૂરો પરિવાર બાંદ્રા સ્થિત સુશાંતના ઘરમાં છે. પોલીસની ટીમ તપાસ તથા પૂછપરછ કરે છે.

સુશાંતના પિતા આજે (16 જૂન) પોલીસ કમિશ્નર પરમવીર સિંહ સાથે મુલાકાત કરી શકે છે. ત્યારબાદ મીડિયા સાથે વાત કરે તેવી શક્યતા છે. સુશાંતના કાકાના દીકરા તથા જીજાજીએ મોતને લઈ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. પોલીસે સુશાંતની મિત્ર તથા એક્ટ્રેસ રિયા ચક્રવર્તીની પૂછપરછ કરવાની તૈયારી કરી છે.

આ ઉપરાંત પોલીસ ફિલ્મ ડિરેક્ટર શેખર કપૂરનું નિવેદન લઈ શકે છે. તેમણે એક ટ્વીટમાં કહ્યું હતું, ‘મને ખબર હતી કે તું કયા દર્દમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. મને ખ્યાલ છે કે તે લોકોની વાત, જેમણે તમને આટલી ખરાબ રીતે નિરાશ કર્યો કે તું મારા ખભા પર માથું મૂકીને રડ્યો હતો. કાશ, હું છેલ્લાં છ મહિનામાં તારી આસપાસ રહેત, કાશ, હું તારી સાથે વાત કરી શકત. તારી સાથે જે થયું, તે તારા નહીં પરંતુ એ લોકોના કર્મોનું ફળ છે.’

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput