દિવ્ય ભાસ્કર Aug 11, 2020, 10:47 AM IST

મુંબઈ. સુશાંત સિંહ રાજપૂતના કેસ માટે આજનો દિવસ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તેની પ્રેમિકા તથા એક્ટ્રેસ રિયાની અરજી પર આજે (11 ઓગસ્ટ) સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થવાની છે. રિયાએ સુશાંતના પિતા કે કે સિંહે બિહારમાં દાખલ કરેલા કેસને મુંબઈ ટ્રાન્સફર કરવાની અપીલ કરી છે. આ ઉપરાંત સુપ્રીમ કોર્ટ બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, કેન્દ્ર સરકાર તથા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના પિતાએ દાખલ કરેલા જવાબ પર નિર્ણય આપશે.

આ પહેલાં EDએ રિયા ચક્રવર્તી, ભાઈ શોવિક ચક્રવર્તી તથા પિતા ઈન્દ્રજીત ચક્રવર્તી, મેનેજર શ્રુતિ મોદીની 10 કલાક પૂછપરછ કરી હતી. 10 ઓગસ્ટના રોજ પહેલી જ વાર સુશાંતના રૂમમેટ સિદ્ધાર્થ પિઠાનીની છ કલાક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

સુનાવણી પહેલાં સુશાંતની બહેને ટ્વીટ કરી

I request everyone to pray for a positive outcome of the Supreme Court hearing. #Warriors4Sushant #LetsPray #Godiswithus #JusticeforSushantSingRajput