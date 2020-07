ગૃહમંત્રી અમિત શાહે CBI તપાસની માગ અંગે બિહારના રાજકારણીના લેટરનો જવાબ આપ્યો

દિવ્ય ભાસ્કર Jul 15, 2020, 06:30 PM IST

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની આત્મહત્યાને એક મહિના કરતાં પણ વધારે સમય વીતી ચૂક્યો છે. મુંબઈ પોલીસ હજુ સુધી આ કેસમાં કોઈ ખાસ માહિતી મેળવી શકી નથી. આ કેસને CBIને સોંપવાની અપીલ વધુ ને વધુ વેગ પકડી રહી છે. હવે બીજેપી સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ વડાપ્રધાન મોદીને લેટર લખીને આ કેસ CBIને સોંપવા માટે વિનંતી કરી છે.

આ લેટરનો ફોટો શેર કરી એક્ટર શેખર સુમને ટ્વિટર પર લખ્યું કે, ફાઈનલી આપણા બધા માટે થોડી ખુશીનું આ કારણ હોઈ શકે છે. ડૉ. સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ લખેલ આ બે પેજના લેટરમાં ઘણા બધા દાવા કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, મને ખાતરી છે કે તમે ફિલ્મ એક્ટર સુશાંત સિંહના મૃત્યુથી માહિતગાર હશો. મારા વકીલ ઇશકરણ ભંડારીએ આ આત્મહત્યાના કેસમાં રિસર્ચ કર્યું છે. FIR ફાઈલ કરાવ્યા બાદ પોલીસ હજુ તપાસ કરી રહી છે.

Finally,here seems to be reason for all of us to be happy a wee bit👍👍 pic.twitter.com/N12haZf1Fu — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 15, 2020

બોલિવૂડનાં મોટાં માથાં કેસને કવર અપ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે

લેટરમાં સ્વામીએ દાવો કર્યો કે, મને મારા મુંબઈના સોર્સ પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીનાં મોટાં માથાં જેનું કનેક્શન દુબઈમાં ડોન સાથે છે તેઓ આ કેસને કવર અપ કરીને એ સુનિશ્ચિત કરવા માગે છે કે રાજપૂતનું મૃત્યુ વોલન્ટરી સુસાઇડ હોય એવું અંતે સાબિત થાય. હું ભારત સરકારના વડાને અરજી કરું છું કે તેઓ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીને ડિરેક્ટલી CBI તપાસ માટે સલાહ આપે અથવા ગવર્નરને CBI તપાસ માટે સંમત કરે. હાલ મુંબઈ પોલીસ પહેલેથી જ કોરોના મહામારીની વ્યવસ્થામાં વ્યસ્ત છે માટે આ કેસ CBIને સોંપવામાં આવશે તો તેમનો ભાર હળવો થશે અને આ જ એકમાત્ર રસ્તો છે લોકોને ભરોસામાં લેવાનો.

Finally,here seems to be reason for all of us to be happy a wee bit👍👍 pic.twitter.com/N12haZf1Fu — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 15, 2020

અમિત શાહનો જવાબ

બિહારના જન અધિકાર પાર્ટીના નેતા પપ્પુ યાદવની અરજીનો ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે જવાબ આપ્યો છે. તેમાં લખ્યું હતું કે, તમારો પત્ર મળ્યો જેમાં તમે યંગ એક્ટર સ્વ. સુશાંત સિંહની આત્મહત્યા કેસમાં CBI તપાસ માટેનો આગ્રહ કર્યો હતો. તમારા લેટરને ધ્યાનમાં રાખીને સબંધિત ડિપાર્ટમેન્ટને આ માટે જાણ કરવામાં આવી રહી છે.

It seems finally our efforts are paying off..par abhi Dilli door hai. pic.twitter.com/UBbRxGJc0Q — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 15, 2020

શેખર સુમને આ લેટર શેર કરી લખ્યું કે, એવું લાગી રહ્યું છે કે ફાઈનલી આપણા પ્રયત્નોનું ફળ મળી રહ્યું છે, પણ દિલ્હી હજુ દૂર છે.