Songwriter Manoj Muntshir Accused Of Stealing Poetry

કવિતાની ચોરી: ગીતકાર મનોજ મુંતશિર પર કવિતાની ઊઠાંતરીનો આરોપ, સો.મીડિયામાં ટ્રોલ થતાં કહ્યું, આરામથી જવાબ આપીશ

મુંબઈ 42 મિનિટ પહેલા



મનોજે 2007માં છપાયેલી અંગ્રેજી કવિતાનો અનુવાદ કરી 2019માં પુસ્તક બહાર પાડ્યું

ગીતકાર તથા કવિ મનોજ મુંતશિરની એક કવિતા સો.મીડિયામાં ઘણી જ વાઇરલ થઈ છે. આ કવિત મનોજની 2019માં આવેલી બુક 'મેરી ફિતરત હૈ મસ્તાના'માં છપાયેલી છે. આ કવિતાનું શીર્ષક છે, 'મુઝે કૉલ કરના.' યુઝર્સ માની રહ્યા છે કે મનોજની આ કવિતા ઓરિજિનલ નથી. આ કવિતા અન્ય જગ્યાએથી ઊઠાંતરી કરવામાં આવી છે. મનોજે માત્ર આ કવિતાનું હિંદીમાં અનુવાદ કરીને પોતાના પુસ્તકમાં પોતના નામથી છાપી દીધી હતી.

મનોજની કવિતા

તુમ કભી ઉદાસ હો રોને કા દિલ કરે, મુઝે કૉલ કરના

શાયદ મૈં તુમ્હારે આંસુ ન રોક પાઉં પર તુમ્હારે સાથ રોઉંગા જરૂર

કભી અકેલેપન સે ઘબરા જાઓ તો મુઝે કૉલ કરના

શાયદ મૈં તુમ્હારી ઘબરાહટ ન મિટા પાઉં પર અકેલાપન બાંટૂંગા જરૂર

કભી દુનિયાં બદરંગ લગે તો મુઝે કૉલ કરના

શાયદ મૈં પૂરી દુનિયા મેં રંગ ન ભર પાઉં

પર યે દુઆ જરૂર કરૂંગા કિ તુમ્હારી જિંદગી ખૂબસૂરત હો

ઔર કભી એસા હો કિ તુમ કૉલ કરો

ઔર મેરી તરફ સે જવાબ ના આયે

તો ભાગ કે મેરે પાસ આ જાના, શાયદ મુઝે તુમ્હારી જરૂરત હો

વાસ્તવમાં આ કવિતા રોબર્ટ જે લેવરીની 2007માં આવેલી બુક 'લવ લોસ્ટ'માં પહેલી વાર છપાઈ હતી. આ કવિતાનું નામ 'કૉલ મી' હતું. લેવરીએ ટૂંક ગાળામાં પહેલાં દીકરો અને પછી પત્નીને ગુમાવ્યા હતા. પત્નીને બ્રેસ્ટ કેન્સર હતું અને તેની ઉંમર માત્ર 32 વર્ષની હતી. મુશ્કેલ સમયમાં લેવરીને એ ખ્યાલ નહોતો આવતો કે આ પરિસ્થિતિનો સામનો કેવી રીતે કરવામાં આવે અને તેમણે કવિતાએ લખી હતી. 'લવ લોસ્ટ લવ ફાઉન્ડ' નામનું એક પુસ્તક લખ્યું હતું. આ પુસ્તકમાં તેમણે તમામ વાતો કરી હતી કે તેઓ કેવી રીતે પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવી શકશે.

રોબર્ટ જે લેવરીની કવિતા...

If one day you feel like crying…

call me

I don’t promise that

I will make you laugh

But I can cry with you.

If one day you want to run away Don’t be afraid to call me. I don’t promise to ask you to stop,

But I can run with you.

If one day you don’t want to listen to anyone call me i promise to be there for you but i also promise to remain quiet

But… If one day you call and there is no answer… come fast to see me..

Perhaps I need you.

યુઝર્સ હવે સવાલ કરે છે કે લેવરીએ જ્યારે 2007માં આ કવિતા લખી નાખી હતી તો મનોજ મુંતશિરે પોતાની બુકમાં 2019માં કેવી રીતે આ કવિતા છાપી. મનોજે આ કવિતાનું માત્ર ટ્રાન્સલેશન કર્યું હતું. મનોજ તથા રોબર્ટની કવિતા એકબીજા સાથે ઘણી જ મળતી આવે છે.

સો.મીડિયામાં ટ્રોલ

ટ્રોલ થતાં મનોજે જવાબ આપ્યો

સો.મીડિયામાં ટ્રોલ થયા બાદ મનોજે એક પોસ્ટ શૅર કરી હતી. આ પોસ્ટમાં મનોજે કહ્યું હતું, '200 પાનાનું પુસ્તક, 400 ફિલ્મી-નોન ફિલ્મી ગીત મળીને માત્ર 4 લાઇન શોધી શક્યા? આટલી આળસ? હજી વધુ લાઇન શોધો, મારી પણ અને અન્ય રાઇટર્સની પણ. પછી એક સાથે આરામથી જવાબ આપીશ. શુભ રાત્રિ.'