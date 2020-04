દિવ્ય ભાસ્કર Apr 04, 2020, 02:42 PM IST

મુંબઈ. શાહરુખ ખાને હાલમાં જ કોરોનાવાઈરસ સામેની લડાઈમાં વિવિધ પ્રકારે મદદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. હવે, શાહરુખ ખાન તથા ગૌરી ખાન પોતાની ચાર માળની ઓફિસ ક્વૉરન્ટીનની તમામ સગવડો સાથે આપવાની વાત કરી હતી. શનિવારે (4 એપ્રિલ) સવારે BMC (બૃહદમુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન)એ ટ્વીટ કરીને શાહરુખ તથા ગૌરીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ ઓફિસમાં ક્વૉરન્ટીનને લઈ તમામ સુવિધાઓનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.

શું ટ્વીટ હતી?

BMCએ ટ્વીટ કરી હતી કે સાથે રહીને મજબૂત બનીશું. અમે શાહરુખ ખાન તથા ગૌરી ખાનનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. બાળકો, મહિલાઓ તથા મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ ક્વૉરન્ટીન હેઠળ રહી શકે તે માટે તેમણે પોતાની ચાર માળની ઓફિસ ક્વૉરન્ટીન માટે આપી.નિઃસ્વાર્થ વર્તન. મુંબઈ માટે કંઈ પણ. કોરોનાને ના.

#StrongerTogether



We thank @iamsrk & @gaurikhan for offering their 4-storey personal office space to help expand our Quarantine capacity equipped with essentials for quarantined children, women & elderly.



Indeed a thoughtful & timely gesture!#AnythingForMumbai#NaToCorona https://t.co/4p9el14CvF — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) April 4, 2020

ચાહકોએ શાહરુખના ભરપૂર વખાણ કર્યાં

Not @RedChilliesEnt office, his another 4 storey office!

He didn't even mention it in the press release. Thanks to BMC we got to know about this otherwise ye bhi pata nahi chalta. No actor has done this!! Silent savior. 🙏🙏❤️ @iamsrk#SRKOfficeForQuarantine pic.twitter.com/HgxTcNMuyH — Yash Paryani (@FilmyYash) April 4, 2020

Donation from KKR to PM Cares Fund.



Donation from RCE to Maharashtra CM's Relief Fund.



Donation of 50K PPE Kits from KKR & MeerFoundation to Maharashtra & WestBengal Government.



Food to 5.5K families of Mumbai



Help of 2.5K Daily wager workers of Delhi#SRKOfficeForQuarantine pic.twitter.com/iY03sgP4s6 — Javed (@JoySRKian_1) April 4, 2020

This is not the RCE Office, it is the personal office of Shah Rukh Khan and Gauri Khan which is 4 storeyed! Huge contribution by King Khan for Quarantine facility. #SRKOfficeForQuarantine pic.twitter.com/H3LGXF3v6R — Neel Joshi (@iEmN3El) April 4, 2020

Let's not be mistaken that Shah Rukh Khan has only given his Office space.



Each person living in the office space will get all ESSENTIAL FACILITIES AND SERVICES



how's that 😎👏👏#SRKOfficeForQuarantine pic.twitter.com/FZU5IbjG5u — Brijwa SRK FAN (@BrijwaSrk) April 4, 2020

શાહરુખ ખાને દિલ્હીના સીએમને કહ્યું, હુકમ કરો

सर आप तो दिल्लीवाले हो, thank you मत करो, हुक्म करो। अपने दिल्लीवाले भाइयों और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इस crisis से हम जीत कर निकलेंगे। More strength, resilience and power to your teams on ground sir. https://t.co/PoL7mLtlKa — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020

ह्या लढाईत आपण सगळे एकत्र आहोत कारण थेंबे थेंबे तळे साचे. सर्वांनी थोडे थोडे प्रयत्न केले तर एक मदतीचा महासागर तयार होईल..



आपल्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद!

We are all a family sir....and we need to be together to keep each other healthy. Thank you. https://t.co/Yi2iFgktPZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020

We don’t ever have to thank each other during times like these. We r a family. Grateful you are working so hard for Maharashtra and whenever you get alone time...do write a poem or two. Love to you. https://t.co/vXkTxEqPni — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020

શાહરુખ ખાને વિવિધ રીતે મદદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી

1. PM CARES ફંડમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે કન્ટ્રીબ્યૂટ કર્યું છે. આ આઈપીએલ ફ્રેન્ચાઈઝીના ઓનર ગૌરી ખાન, શાહરુખ ખાન, જૂહી ચાવલા તથા જય મહેતા છે અને તમામે સાથે મળીને ફાળો આપ્યો છે.

2. આ જ રીતે મહારાષ્ટ્ર ચીફ મિનિસ્ટર રિલીઝ ફંડમાં રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેઈન્મેન્ટે દાન આપ્યું છે. આ કંપનીને શાહરુખ ખાન તથા ગૌરી ખાન ચલાવે છે.

3. હેલ્થ કેર વર્ક્સના સપોર્ટ તથા સુરક્ષા માટે કેકેઆર તથા મીર ફાઉન્ડેશને સાથે મળીને પચાસ હજાર પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઈક્વિપમેન્ટ (PPE) કિટ્સ ડોનેટ કર્યાં છે.

4. મીર ફાઉન્ડેશને સાર્થઃ ધ અર્થ ફાઉન્ડેશન સાથે મળીને રોજ 5500 પરિવારને એક મહિના સુધી ભોજન આપવાની જવાબદારી ઉઠાવી છે. આ હેઠળ એક કિચન સેટ કરવામાં આવ્યું છે, જે રોજ 2000 તાજું ભોજન બનાવેલી ડિશ હોસ્પિટલ તથા અન્ય જરૂરિયાતમંદ લોકોને આપવામાં આવશે.

5. રોટી ફાઉન્ડેશન (મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ડીઆઈજી બી. શ્રીવર્ધને બનાવ્યું છે) સાથે ટાઈઅપ કરવામાં આવ્યું છે અને તેની સાથે મળીને 3 લાખ મિલ કિટ્સ દસ હજાર લોકોને ઓછામાં ઓછું એક મહિના સુધી આપવામાં આવશે.

6. મીર ફાઉન્ડેશન દિલ્હીમાં 2500 ડેઈલી વેઈજિઝ વર્કર્સને બેઝિક જરૂરી સામાન તથા ગ્રોસરી એક મહિના સુધી આપશે.

7. યુપી, દિલ્હી, બિહાર, ઉત્તરાખંડ તથા પશ્ચિમ બંગાળની 100 એસિડ અટેક સર્વાઈવરની મહિના સુધીની બેઝિક જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં આવશે.

શાહરુખ ખાનના વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો વર્ષ 2018માં ફિલ્મ ‘ઝીરો’માં જોવા મળ્યો હતો. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સુપરફ્લોપ રહી હતી. ત્યારબાદથી શાહરુખે એક પણ ફિલ્મ સાઈન કરી નથી. જોકે, શાહરુખે વેબ સીરિઝ ‘બાર્ડ ઓફ બ્લડ’, ફિલ્મ ‘બદલા’, ‘બોબ બિસ્વાસ’ પ્રોડ્યૂસ કરી રહ્યો છે. શાહરુખ ખાન ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’માં સ્પેશિયલ રોલમાં જોવા મળશે.

In these times it’s imp to make everyone around u working tirelessly for u.. not related to u.. perhaps even unknown to u... to feel they are not alone and by themselves. Let’s just make sure we all do our little bit to look after each other. India and all Indians are One Family. https://t.co/LWz4wQGaPe — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 2, 2020

