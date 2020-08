દિવ્ય ભાસ્કર Aug 10, 2020, 10:43 PM IST

મુંબઈ. 69 વર્ષીય વરિષ્ઠ એક્ટર સતીશ શાહે તાજેતરમાં જ સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ શૅર કરીને કહ્યું હતું કે ગયા મહિને તેમનો કોવિડ 19નો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો પરંતુ મેડિકલ સ્ટાફને કારણે હવે તેઓ પૂરી રીતે ઠીક થઈ ગયા છે.

20 જુલાઈના રોજ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયા હતા

સતીશ શાહને 20 જુલાઈના રોજ લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 28 જુલાઈએ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા બાદ તેમને રજા આપી દેવામાં આવી હતી.

11 ઓગસ્ટ સુધી હોમ ક્વૉરન્ટીન રહેશે

ન્યૂઝ એજન્સી સાથેની વાતચીતમાં સતીશ શાહે કહ્યું હતું કે પ્રોટોકોલના હિસાબે તેઓ 11 ઓગસ્ટ સુધી હોમ ક્વૉરન્ટીન રહેશે. શરૂઆતમાં તેમને તાવ હતો અને તેમણે દવા લીધી હતી. જોકે, પછી તેમને કોરોનાનો ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો અને તેઓ તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં એડમિટ થઈ ગયા હતા.

હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવાની વિનંતી કરી

સતીશ શાહે વિનંતી કરી હતી કે હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવી જોઈએ, કારણ કે ડૉક્ટર્સ તમને સતત મૉનિટર કરે છે અને કોઈ સમસ્યા સર્જાય તો તાત્કાલિક ટ્રીટમેન્ટ મળી શકે છે.

કોરોનાથી ડરવાની જરૂર નથી

સતીશ શાહે આગળ વાત કરતાં કહ્યું હતું કે કોરોનાને કારણે ડરવાની જરૂર નથી. જો તમે ડરી જાવ છો તો તમારું સ્વાસ્થ્ય વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. તેમના કેસમાં ઉંમરને કારણે થોડું ચિંતા જેવું હતું પરંતુ હવે તેઓ એકદમ ઠીક છે. લોકોએ પોઝિટિવ વલણ રાખવાની જરૂર છે.

ટ્વિટર પર મેડિકલ સ્ટાફનો આભાર માન્યો

સતીશ શાહે ટ્વીટ કરીને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે મેડિકલ સ્ટાફનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

#Lilawatihospital can’t thank the angels in there enough for restoring my health back to normal. God bless u all.