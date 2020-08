દિવ્ય ભાસ્કર Aug 08, 2020, 11:02 PM IST

મુંબઈ. ફિલ્મ અભિનેતા સંજય દત્તને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો પ્રમાણે 61 વર્ષિય સંજય દત્તને ઓક્સિજનનું સ્તર ઘટી જતા અને બેચેનીની ફરિયાદ કરતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આનન-ફાનનમાં તેમનો એન્ટીજન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જે નેગેટિવ આવ્યો હતો. RT PCR માટે તેમનો સ્વાબ ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમને ICUના નોન કોવિડ વોર્ડમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

Just wanted to assure everyone that I’m doing well. I’m currently under medical observation & my COVID-19 report is negative. With the help & care of the doctors, nurses & staff at Lilavati hospital, I should be home in a day or two. Thank you for your well wishes & blessings 🙏