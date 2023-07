Gujarati News

રિચા ચઢ્ઢાએ પોતાની લવસ્ટોરી અંગે કરી ખુલ્લીને વાત: કહ્યું, અલી ફઝલ સાથે પહેલી નજરમાં જ પ્રેમ થઇ ગયો, જો અલી સારો એક્ટર ન હોત તો કદાચ અમે સાથે ન હોત'

હાલમાં જ અભિનેત્રી-નિર્માતા રિચા ચઢ્ઢાએ 'ધ ક્વિન્ટ' સાથે વાત કરતાં તેમની લવ સ્ટોરી શેર કરી હતી. રિચાએ કહ્યું કે તેમના અને અલી ફઝલ વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે. ખરેખર, અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે 'Men are from Mars and Women are from Venus'. મતલબ કે પુરુષો મંગળથી આવે છે જ્યારે સ્ત્રીઓ શુક્રમાંથી આવે છે.

આ કહેવતનો ઉપયોગ સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેના મનોવૈજ્ઞાનિક તફાવતને સમજાવવા માટે થાય છે.

આ કહેવતનો ઉપયોગ કરીને રિચા ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે તે અને અલી ફઝલ એક જ ગ્રહ પરથી આવ્યા છે. જેનો અર્થ એ છે કે તેમની વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી.

પહેલી નજરમાં જ અલી ફઝલના પ્રેમમાં પડી : રિચા

થોડા દિવસ પહેલાં 'ધ ક્વિન્ટ'ને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં રિચાએ કહ્યું હતું કે તેણે પહેલી જ મુલાકાતમાં અલી ફઝલને નાદાન સમજ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે તે કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટરની ઓફિસમાં પહેલીવાર અલી ફઝલને મળી હતી અને અલી પહેલી નજરમાં જ તેના પ્રેમમાં પડી ગયો હતો. પરંતુ તેઓ બરાબર વાત કરી શકતા ન હતા.

તેમણે કહ્યું, આ પછી હું અલીને ફિલ્મ 'ફુકરે'ના સેટ પર મળ્યો હતો. તેમને મળીને લાગ્યું કે હજુ પણ તેનામાં ઘણું બાળપણ છે. જો કે, અમે ફિલ્મના સેટ પર વાત કરવાનું શરૂ કર્યું અને મને સમજાયું કે અમે એક જ ગ્રહ પરથી આવ્યા છીએ, અમારી વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે.

જો અલી સારો એક્ટર ન હોત તો કદાચ અમે સાથે ન હોતઃ રિચા

રિચાએ એ પણ જણાવ્યું કે તેમણે લાંબા સમયથી પોતાના અને અલી ફઝલના સંબંધો વિશે કોઈને જણાવ્યું નથી. રિચાએ એમ પણ કહ્યું કે અલી ખૂબ જ સારો એક્ટર છે અને તેમને તેમના કામમાં ઘણો વિશ્વાસ છે.

આ સાથે તેમણે એ પણ કહ્યું કે તેઓ એકબીજાના કામનું ખૂબ સન્માન કરે છે અને આ પણ સાથે રહેવાનું એક કારણ છે. રિચાએ કહ્યું, અમે બંને અમારી સમજમાં પ્રતિભાશાળી અભિનેતા છીએ અને આ પણ એક કારણ છે કે અમે સાથે છીએ. તે થોડો અહંકારી રહે છે પરંતુ અભિનેતા સારો છે, જો તે ત્યાં ન હોય તો તે કામ કરશે નહીં.

પ્રોટીન શેક પીનારા લોકો કરતાં લાઈફ પાર્ટનરની વધુ જરૂર છે : રિચા

રિચા ચઢ્ઢાએ વધુમાં કહ્યું, આખરે, જો તમે કોઈને ડેટ કરી રહ્યાં છો, તો તમારી વચ્ચે વાતચીત થશે. હું ક્યારેય પ્રોટીન શેક વ્યક્તિ સાથે ડેટ કરવા માગતી નથી. એવું નથી કે પ્રોટીન શેક પીતા લોકો સામે મારી પાસે કંઈ નથી પણ હું માત્ર સુંદર શરીર રાખવા નથી માગતી. મારો મતલબ પીઓ, પણ કંઈક ખાઓ. આ સિવાય બીજું કંઈક હોવું જોઈએ.

હવે હું સોશિયલ મીડિયા પર વધુ એક્ટિવ નથી : રિચા ચઢ્ઢા

રિચાએ વાતચીત દરમિયાન રિચા ચઢ્ઢાએ એમ પણ કહ્યું કે તે હવે સોશિયલ મીડિયા પર પહેલા જેટલી એક્ટિવ નથી. તેમણે કહ્યું, હવે હું ટ્વિટર પર એક્ટિવ નથી. એવું નથી કે કોઈ અજાણી વ્યક્તિ મને શું કહે છે, તેનાથી મને બહુ ફરક પડતો નથી, પણ હા ક્યારેક આ બધી બાબતોનો સામનો કરવો ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે. હું માનું છું કે જો કોઈને મારાથી સમસ્યા હોય તો તે તેમની સમસ્યા છે, મારી નહીં.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલે ફિલ્મ 'ફુકરે'ના શૂટિંગ દરમિયાન ડેટિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ કપલે ગત વર્ષે ઓક્ટોબરમાં કોર્ટ મેરેજ કર્યા હતા.