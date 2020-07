દિવ્ય ભાસ્કર Jul 29, 2020, 06:16 PM IST

સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસમાં તેની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તી વિરુદ્ધ એક્ટરના પરિવારે કેસ ફાઈલ કર્યો છે. હવે આ ફરિયાદને લઈને રિયાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક પિટિશન ફાઈલ કરી છે જેમાં તેણે પટનામાં ફાઈલ થયેલ કેસને મુંબઈ ટ્રાન્સફર કરવાની માગ કરી છે. આ જાણકારી રિયાના વકીલ સતીશ મનેશિંદેએ આપી છે.

અગાઉ સુશાંતના પિતા કૃષ્ણ કિશોર સિંહે રિયા ચક્રવર્તી, તેના પિતા ઈંદ્રજીત, માતા સંધ્યા, ભાઈ શોવિક ચક્રવર્તી અને તેના બે મેનેજર સૌમિલ ચક્રવર્તી અને શ્રુતિ મોદી વિરુદ્ધ પટનાના રાજીવ નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ ફાઈલ કરાવ્યો છે.

Petition filed by actor Rhea Chakraborty in Supreme Court seeking transfer of investigation in #SushantSinghRajput's death to Mumbai: Satish Maneshinde, Rhea Chakraborty's lawyer



An FIR was filed by Sushant Singh Rajput's father against Rhea in Bihar yesterday.