દિવ્ય ભાસ્કર Jun 01, 2020, 02:19 PM IST

મુંબઈ. વાજિદ ખાનના નિધન પર સલમાન ખાને સોશિયલ મીડિયામાં શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી. સાજિદ-વાજિદે સલમાન ખાનની ફિલ્મથી જ પોતાની કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. વાજિદ ખાને છેલ્લે સલમાનના ઈદ સ્પેશિયલ સોંગ ‘ભાઈ ભાઈ’માં સંગીત આપ્યું હતું. સાજિદ-વાજિદ તથા સલમાન વચ્ચે ખાસ બોન્ડિંગ હતું.

સલમાને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી

સલમાન ખાને ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું. વાજિદ વીલ હંમેશાં પ્રેમ, આદર. એક વ્યક્તિ તરીકે અને તમારી ટેલેન્ટને ઘણાં જ યાદ કરીશું અને હંમેશાં યાદ રાખીશું. તમને પ્રેમ અને તમારા આત્માને શાંતિ મળે.

Wajid Vil always love, respect, remember n miss u as a person n ur talent, Love u n may your beautiful soul rest in peace ...