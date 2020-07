દિવ્ય ભાસ્કર Jul 12, 2020, 10:44 AM IST

અમિતાભ બચ્ચન અને તેમના પુત્ર અભિષેક બચ્ચન કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે. તેમણે શનિવારે સાંજે જાતે ટ્વિટ કરીને તેના વિશે જાણકારી આપી હતી. નાણાવટી સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના પીઆરે રવિવાર સવારે જણાવ્યું કે, અમિતાભમાં હળવા લક્ષણો છે, તેમણે આઈસોલેશન વોર્ડમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અમિતાભના પરિવારના તમામ લોકો અને ઘરમાં રહેતા સ્ટાફના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, જેનો રિપોર્ટ આજે આવશે.

જયા બચ્ચન, ઐશ્વર્યા અને આરાધ્યાનો કોવિડ -19 એન્ટિજન ટેસ્ટનો રિપોર્ટ નેગિટિવ આવ્યો છે. નાણાવટી હોસ્પિટલના ક્રિટિકલ કેર સર્વિસિસના ડાયરેક્ટર ડો. અબ્દુલ એસ અંસારીએ રાતે 3 વાગે મીડિયાને જણાવ્યું કે, અમિતાભની સ્થિતિ પહેલાં કરતા સારી છે. તેમના પ્રારંભિક રિપોર્ટ સંતોષકારક છે.

અપીલઃ અમિતાભે પહેલ કરી

અમિતાભે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, છેલ્લા 10 દિવસમાં જે લોકો મારા સંપર્કમાં આવ્યા છે, તેમને હું ટેસ્ટ કરાવવાનો આગ્રહ કરું છું. પહેલાં સમાચાર આવ્યા હતા કે, જયા બચ્ચન અને ઐશ્વર્યા બચ્ચનનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો, પરંતુ મોડી રાતે મહારાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડો. રાજેશ ટોપેએ કહ્યું કે, જયા-ઐશ્વર્યા અને પૌત્રી આરાધ્યાનો ટેસ્ટ મોડો થયો હતો, જેનો રિપોર્ટ રવિવારે સાંજે આવશે.

ડરઃ અમિતાભને કોરોનાનુ જોખમ વધારે છે

11 ઓક્ટોબર 1942માં જન્મેલા અમિતાભ બચ્ચનને છેલ્લા 38 વર્ષથી અસ્થમા, લિવર, અને કિડનની પણ સમસ્યા છે. 77 વર્ષીય આ મહાનાયકની આંખમાં ધુંધળાપણું વધી રહ્યું છે, જેના વિશે તેમણે જાતે ત્રણ મહિના પહેલાં જણાવ્યું હતું. હેલ્થ ચેકઅપ માટે ઘણી વખત તેમણે નાણાવટી હોસ્પિટલમાં જવું પડે છે. ગત વર્ષે ઓક્ટોબરમાં પણ અમિતાભ બચ્ચનની તબિયત રાતે 2 વાગે અચાનક ખરાબ થઈ હતી. ત્યારબાદ તેમણે 3 દિવસ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

આશંકાઃ અભિષેક દ્વારા વાઈરસ આવ્યો

બચ્ચન પરિવાર સુધી કોરોના કેવી પહોંચ્યો, તે સવાલ પર સૂત્રોના હવાલાથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શક્ય છે કે અભિષેક બચ્ચનના બહાર જવાના કારણે કોરોના પરિવાર સુધી પહોંચ્યો છે. તાજેતરમાં અભિષેકની પહેલી વેબ સિરિઝ બ્રીધ લોન્ચ થઈ છે. આ સિરિઝના એડિટિંગ માટે તેઓ પોતાના જુહુ બંગલા નજીક સાઉન્ડ એન્ડ ડબિંગ સ્ટુડિયોમાં જઈ રહ્યા હતા. અમિતાભ ઘરની બહાર નહોતા જતા અને ન તો તેઓ બહારથી આવેલા લોકોને મળતા હતા.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, કોઈ સંક્રમિત વ્યક્તિના કારણે પહેલા અભિષેક પોઝિટિવ થયો અને ત્યારબાદ અમિતાભને પણ સંક્રમણ થયું. આ જાણકારી સામે આવ્યા બાદ સાઉન્ડ એન્ડ ડબિંગ સ્ટૂડિયોને સીલ કરવામાં આવ્યો છે અને અહીં આવનાર તમામ લોકોને ટ્રેસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

10 પોઈન્ટઃ સવારથી લઈને રાતના 3ઃ15 વાગ્યા સુધીની હેલ્થ અપડેટ

1. શનિવારે સામાન્ય તાવ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ બાદ અમિતાભનો રેપિડ એન્ટિજન કોરોના ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યો. બે કલાક બાદ તેમનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ અભિષેકે પણ ટેસ્ટ કરાવ્યો.

2. શનિવારે સાંજે જાતે અભિષેક કાર ડ્રાઈવ કરીને અમિતાભને નાણાવટી હોસ્પિટલ લઈને પહોંચ્યા અને તેમણે દાખલ કરવામાં આવ્યા. તેના એક કલાક બાદ અભિષેક પણ કોરોના પોઝિટિવ હોવાનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો.

3. જ્યારે અમિતાભને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા તો તેમનું ઓક્સિજન લેવલ અંદાજે 90 ટકા હતું અને તેમને સામાન્ય તાવ પણ હતો. ત્યારબાદ તેમણે નાણાવટીના ડો. અબ્દુલ એસ અંસારીની સાથે ત્રણ ડોક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતા.

4. હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ અમિતાભ અને અભિષેકનો ફરીથી કોરોના ટેસ્ટ કરાવવામાં આવ્યો જેનો રિપોર્ટ રવિવાર સાંજ સુધી આવશે.

5. મહારાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી રાજેશ ટોપેએ નાણાવટી હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ડો. પાટકરના હવાલાથી કહ્યું કે, તેમને કોરોનાવાઈરસનું વધારે ઈન્ફેક્શન નથી, પરંતુ કો-મોર્બિડ મેડિકલ હિસ્ટ્રી જોતા સાવધાની રાખવામાં આવી રહી છે.

6. મોડી સાંજે અભિષેકે તેમના અને પિતાના કોરોના પોઝિટિવ હોવાની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે, અમે BMC સંપૂર્ણ ટેકો આપીશું. ત્યારબાદ BMCએ જુહુમાં બચ્ચનના 'જલસા' બંગલાને સેનિટાઝ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

7. સ્વાસ્થ્ય મંત્રી રાજેશ ટોપેએ કહ્યું કે, રવિવારની સવાર અને સાંજ બંને સમયે અમિતાભ અને અભિષેકના સ્વાસ્થ્યને લઈને મેડિકલ બુલેટિન જારી કરવામાં આવશે.

8. દેશના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડો. હર્ષવર્ધન પણ અમિતાભના કોરોના પોઝિટિવ હોવા પર મહારાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી અને હોસ્પિટલના સંપર્કમાં છે. તેમણે મોડી રાત્રે કહ્યું કે બંનેની હાલત સામાન્ય છે અને તેઓ જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જશે.

9. રાતના બે વાગ્યે નાણાવટી હોસ્પિટલના ડોક્ટર અબ્દુલ અંસારીએ જણાવ્યું કે, બંનેની હાલત સ્થિર છે. બંનેનું ઓક્સિજન લેવલ લગભગ 95 ટકા પર સ્થિર છે. બંનેને ન તો ICU રાખવામાં આવ્યા છે અને ન તો વેન્ટિલેટરની જરૂર પડી છે.

10. એવું કહેવામાં આવ્યું કે બિગ બી અને અભિષેક બંને એસિમ્પ્ટોમેટિક હોઈ શકે છે. અમિતાભના લક્ષણો ગંભીર નથી, પરંતુ તેમની ઈમ્યુનિટીને ધ્યાનમાં રાખતા વિશેષ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.



બિગ બીએ જાતે ટ્વીટ કરી

શનિવાર સાંજે અમિતાભ બચ્ચને ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે, ‘હું કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છું. મને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે. પરિવાર અને સ્ટાફના પણ ટેસ્ટ કરાવાયા છે. હવે તેમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.’

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited .. All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

અભિષેકે ટ્વીટ કરી પુષ્ટિ કરી

અભિષેકે પણ પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું કે- 'આજે અમે બંને મારા પિતા અને હું કોવિડ-19 પોઝિટિવ છીએ. અમને બંનેને હળવા લક્ષણો હતા, જેના પછી અમે હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ ગયા છીએ. અમે તમામ જરૂરી અધિકારીઓને માહિતી આપી છે અને અમારા પરિવાર અને સ્ટાફના સભ્યોનો ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હું બધાને વિનંતી કરું છું કે તેઓ શાંત રહે અને ગભરાટ ફેલાવશે નહીં. આભાર.'

ડો. અબ્દુલ એસ અંસારી કરી રહ્યા છે સારવાર

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽