એન્ટરટેનમેન્ટ ડેસ્ક: કોરોના વાઇરસને હરાવવા માટે લોકો ઘરમાં રહીને દેશ સેવા કરી રહ્યા છે. ઉપરાંત લોકો તેમનાથી બને એટલી આર્થિક સહાય આપીને પણ ફરજ નિભાવી રહ્યા છે. અન્ય સેલેબ્સની જેમ હવે પટૌડી ખાનદાનના સૈફ અલી ખાન અને કરીના કપૂર પણ આગળ આવ્યાં છે. કરીના, સૈફ અને તેમના દીકરા તૈમુરે આ મહામારીથી લડવા માટે ત્રણ સંસ્થાઓમાં દાન કર્યું છે. જોકે તેઓએ રકમની જાહેરાત કરી નથી.

કરીના કપૂરે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું કે, હાલની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં આપણે સાથે મળીને એકબીજાની મદદ કરવી જોઈએ. અમે બંનેએ આવું કરવા માટે પગલાં ભર્યાં છે અને યુનિસેફ, ગિવ ઇન્ડિયા અને IAHV સંસ્થાને અમારો સપોર્ટ આપવા શપથ લીધાં છે. અમે તમને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે તમારામાંથી જે કોઈપણ મદદ કરી શકે એમ હોય તેઓ કરે. સાથે મળીને આપણે મજબૂત રહીશું. જય હિન્દ.

