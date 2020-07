દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 04:43 PM IST

મુંબઈ. સુશાંત સિંહ રાજપૂત સુસાઈડ કેસમાં મુંબઈ પોલીસે 23 જુલાઈના રોજ કંગના રનૌતને સમન્સ મોકલ્યું હતું. કંગનાને 27 જુલાઈથી 31 જુલાઈની વચ્ચે સવારે 11 વાગે બાંદ્રા પોલીસ સ્ટેશન આવીને પોતાનું નિવેદન આપી જવાનું હતું. હવે એક્ટ્રેસે પોતાના વકીલ ઈશકરણ સિંહ ભંડારી દ્વારા જવાબ મોકલાવ્યો છે કે તે મનાલીમાં છે અને તેથી જ તેને સવાલો મોકલી દેવામાં આવે.

પોલીસને મોકલેલા પત્રમાં શું લખવામાં આવ્યું છે?

બાંદ્રા પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્સ્પેક્ટરના નામે લખવામાં આવેલા આ પત્રમાં વકીલે કહ્યું હતું, અમારી ક્લાયન્ટ (કંગના રનૌત)ને તમારી નોટિસ મળી ગઈ છે અને તે સુશાંત સિંહ રાજપૂતના રહસ્યમયી મોત સંબંધિત ADR નંબર 43/20ની તપાસમાં શક્ય તેટલી મદદ કરવા તૈયાર છે. જોકે, અમારી ક્લાયન્ટ મનાલીમાં છે અને 17 માર્ચ, 2020થી મનાલી સ્થિત ઘરમાં છે. આથી કોરોનાવાઈરસના સંકટની વચ્ચે યાત્રા કરી શકશે નહીં.

અમારી ક્લાયન્ટે વિનંતી કરી છે કે તેમને સંબંધિત સવાલો મોકલી દેવામાં આવે. જો શક્ય હોય તો તમારો કોઈ અધિકારી મનાલી આવીને પૂછપરછ કરી શકે છે. જો તમે મનાલી આવવામાં અસમર્થ હોવ તો અમે તેમનું સ્ટેટમેન્ટ કોઈ ઈલેક્ટ્રોનિક મીડિયમથી રેકોર્ડ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરીશું.

ત્રણ જુલાઈએ પણ સમન્સ મોકલ્યું હતું?

રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પોલીસે ત્રણ જુલાઈના રોજ કંગનાને સમન્સ પાઠવ્યું હતું. ચાર જુલાઈના રોજ કંગનાએ પોતાનું નિવેદન આપવાનું હતું. જોકે, કંગનાની મેનેજર અમૃતા દત્તે સમન્સ સ્વીકારવાની ના પાડી દીધી હતી. જ્યારે પોલીસે કંગનાનો નંબર માગ્યો ત્યારે મેનેજરે પોતાની માહિતી આપી હતી.

કંગનાએ જૂના સમન્સ અંગેની વાતનું ખંડન કર્યું હતું

હાલમાં જ કંગનાની ટીમના ઑફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી ત્રણ જુલાઈના રોજ સમન્સ મળ્યું હોવાની વાતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, કંગનાને કોઈ ફોર્મલ સમન્સ મળ્યું નથી. રંગોલી (કંગનાની બહેન) બે અઠવાડિયાથી પોલીસને મેસેજ કરે છે કે કંગના પોતાનું નિવેદન આપવા માગે છે પરંતુ મુંબઈ પોલીસ તરફથી કોઈ જવાબ આવ્યો નથી. આ ટ્વીટની સાથે રંગોલીએ મુંબઈ પોલીસને મોકલેલા વ્હોટ્સએપ મેસેજનો સ્ક્રીન-શોટ શૅર કરવામાં આવ્યો હતો.

There is no formal summon sent to Kangana , Rangoli keeps getting casual calls from the cops for past 2 weeks, Kangana wants to record statement but we don’t get any response from @mumbaipolice, Here’s a screen shot of message Rangoli ji sent to @mumbaipolice pic.twitter.com/w03i2csbWV