દિવ્ય ભાસ્કર Aug 01, 2020, 04:53 PM IST

મુંબઈ. સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસ અંગે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ હાલમાં જ એક નિવેદન આપ્યું હતું. આ નિવેદન પર કંગના રનૌત ભડકી ઊઠી હતી. કંગનાની ટીમ તરફથી ત્રણ ટ્વીટ કરવામાં આવી હતી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિશ્વના સૌથી સારા CMએ મર્ડરને માત્ર બે મિનિટમાં સુસાઈડ કહી દીધું અને હવે તેઓ લોકો પાસેથી પુરાવા માગી રહ્યા છે. આ પહેલાં ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પોલીસનો બચાવ કરતાં કહ્યું હતું કે પોલીસ આ કેસની તપાસ કરવા માટે સક્ષમ છે.

આ મુદ્દે શનિવાર (પહેલી ઓગસ્ટ)ના રોજ કંગનાની ટીમે ત્રણ ટ્વીટ કરી હતી. પહેલી ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, કંગનાને ચૂપ કરાવવા માટે આ બધું કરવામાં આવી રહ્યું છે. મૂવી માફિયા તથા રાજકિય માફિયાઓએ આ મર્ડર માટે ભેગા થયા છે. જોકે, કંગના કોઈ પણ બાબતથી ડરતી નથી, ત્યાં સુધી કે તે મોતથી પણ ડરતી નથી અને આથી જ આવી નાની-મોટી ચાલ ચાલવાની જરૂર નથી.

Many things are being done to silence Kangana, movie mafia and politics mafia has joined hands in this murder, they are under estimating Kangana nothing scares her not even death no need to do small tricks... https://t.co/a8VXAnBzIx — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 1, 2020

મુંબઈ પોલીસની કામગીરી પર સવાલ

બીજી ટ્વીટમાં કંગનાની ટીમે કહ્યું હતું, વિશ્વના સૌથી સારા મુખ્યમંત્રી કહી રહ્યા છે કે મને પુરાવા આપો. તો હવે આ જનતા પર છે કે તેમને પુરાવા આપવામાં આવે પરંતુ મુંબઈ પોલીસ ક્રાઈમ સાઈટને સીલ સુદ્ધા કરી શકી નહોતી અને ત્યાંથી વાળ, ફિંગર પ્રિન્ટ્સ વગેરે તપાસ માટે ભેગું પણ કર્યું નહોતું. મૂવી માફિયાના બેસ્ટ CM આપણી પાસેથી પુરાવા ઈચ્છે છે.

World’s best CM is saying give me proof,so its now up to the public now to give him proofs but ⁦@MumbaiPolice⁩ didnt even seal the crime site no hair strands or finger prints can be acquired but Movie mafia’s best CM wants us to give him proof 👏👏 https://t.co/LXY5xcKLVl — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 1, 2020

CMએ બે મિનિટમાં સુસાઈડ જાહેર કરી દીધું

ત્રીજી તથા અંતિમ ટ્વીટમાં ટીમે કહ્યું હતું, સુશાંતના પરિવાર તથા મિત્ર સ્મિતાએ પુષ્ટિ કરી છે કે તે ઈન્ડસ્ટ્રી છોડવા માગતો હતો. અહીંયા તેને ગભરામણ થતી હતી અને તે એકદમ ડરી ગયો હતો. તે સતત કહેતો હતો કે તે લોકો તેને મારી નાખશે અને દુનિયાના સૌથી સારા મુખ્યમંત્રી તેની હત્યાને બે મિનિટમાં સુસાઈડ જાહેર કરી દે છે. મૂવી માફિયા સાથે જોડાયેલા લોકોએ માનસિક બીમારીનું અભિયાન શરૂ કરી દીધું.

Sushant’s family and friend Samita has confirmed he wanted to leave the industry he was suffocated and fearful,he kept saying they will kill him and world’s best CM declared his murder a suicide in 2 mins, and movie mafia vultures started mental illness campaigns 👏 — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 1, 2020

ઉદ્ધવે કહ્યું, જો પુરાવા હોય તો અમને આપો

આ પહેલાં સમાચાર એજન્સી ANIએ મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેના નિવેદન પર એક ટ્વીટ કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, મુંબઈ પોલીસ સક્ષમ છે. જો કોઈની પાસે પુરાવા છે તો તેઓ અમારી પાસે લઈને આવી શકે છે. અમે આ કેસમાં સંડોવાયેલા લોકોની પૂછપરછ કરીશું અને દોષીતોને સજા આપીશું. મહેરબાની કરીને બિહાર તથા મહારાષ્ટ્રના સંબંધો ખરાબ થાય તે રીતે આ કેસનો ઉપયોગ કરવામાં ના આવે.