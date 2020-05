દિવ્ય ભાસ્કર May 28, 2020, 04:37 PM IST

મુંબઈ. હાલમાં જ હેમા માલિનીની એક જાહેરાતને કારણે ટીકા કરવામાં આવી હતી. આ જાહેરાતને કારણે હેમા માલિની પર ભેદભાવને પ્રોત્સાહન આપવાનો આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. હવે, એક્ટ્રેસે ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે જાહેરાતમાં જે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે, તે તેમના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધમાં છે. તેઓ સમાજના તમામ વર્ગોનું સન્માન કરે છે. એક્ટ્રેસે કહ્યું હતું કે કંપનીના ચેરમેને પણ આ જાહેરાતને લઈ જાહેરમાં માફી માગી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ બ્રાન્ડને હેમામાલિની તથા તેમની દીકરી એશા દેઓલ લાંબા સમયથી પ્રમોટ કરે છે.

કેમ જાહેરાતને લઈ વિવાદ થયો હતો?

કોરોનાવાઈરસના આ માહોલમાં આ કંપનીની એક જાહેરાત સામે આવી હતી. આ જાહેરાતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું, શું તમે તમારા ઘરની મેઇડ (ઘરકામ કરતી વ્યક્તિ)ને લોટ બાંધવા દેશો? તેના હાથમાં ચેપ હોઈ શકે છે. જાહેરાતમાં આ કંપનીએ પોતાની બ્રાન્ડના લોટ બાંધવાના મશીનનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી હતી અને સાથે જ શુદ્ધતા તથા સ્વાસ્થ્ય સાથે સમાધાન ના કરવાની સલાહ આપી હતી. આ જાહેરાત પર અનેક ટ્વિટર યુઝરે હેમા માલિનીની ટીકા કરી હતી અને ભેદભાવને પ્રોત્સાહન આપવાનો આક્ષેપ મૂક્યો હતો.

Hi #Kent @KentROSystems , what casteist classist bullshit is this?? You should be ashamed of yourself for putting this ad out. pic.twitter.com/fwJRslPuS4

કંપનીએ શું કહ્યું?

કંપનીના ચેરમેન મહેશ ગુપ્તાએ ટ્વિટર પર જાહેરાતને લઈ સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આટા મેકરની આ જાહેરાત પબ્લિશ કરવા બદલ તેઓ માફી માગે છે. તેમનો ઈરાદો ક્યારેય ખોટો નહોતો પરંતુ તેને ખોટી રીતે પ્રસારિત કરવામાં આવી. તેમણે આ જાહેરાત હટાવી દીધી છે. તેઓ સમાજના દરેક વર્ગનું સન્માન કરે છે.

Views expressed by the recent advertisement of Kent Atta by @KentROSystems do not resonate with my values and are inappropriate, The Chairman has already tendered a public apology for the mistake.I hereby wish to put on record that I respect and stand by all sections of society. pic.twitter.com/i6tY3hJdt8