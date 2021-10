Gujarati News

જેલમાં માતા-પુત્રનું મિલન: શાહરુખ બાદ હવે ગૌરી દીકરા આર્યનને મળવા આર્થર રોડ જેલ પહોંચશે, આજે SRKની 30મી વેડિંગ એનિવર્સરી

મુંબઈ 44 મિનિટ પહેલા



ફાઇલ તસવીરઃ આર્યન-ગૌરી ખાન.

આર્યન ખાન 8 ઓક્ટોબરથી આર્થર રોડ જેલમાં બંધ છે

આર્યન ખાનની 2 ઓક્ટોબરના રોજ NCB (નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો)એ અટકાયત કરી હતી અને 3 ઓક્ટોબરે ધરપકડ કરી હતી. 8 ઓક્ટોબરથી આર્યન ખાન આર્થર રોડ જેલમાં છે. 21 ઓક્ટોબરે શાહરુખ ખાન દીકરાને મળવા આર્થર રોડ જેલમાં આવ્યો હતો. હવે ગૌરી ખાન દીકરાને મળવા જેલ જવા નીકળી છે.

આજે ગૌરી-શાહરુખની 30મી વેડિંગ એનિવર્સરી

શાહરુખ તથા ગૌરી ખાનની આજે, એટલે કે 25 ઓક્ટોબરના રોજ 30મી વેડિંગ એનિવર્સરી છે. આર્યન ખાન પેરન્ટ્સની વેડિંગ એનિવર્સરીના દિવસે જ જેલમાં છે.

સરકારે પરવાનગી આપતાં જ શાહરુખ દીકરાને મળવા ગયો હતો

ઉલ્લેખનીય છે કે બુધવાર, 20 ઓક્ટોબરના રોજ મહારાષ્ટ્ર સરકારે જેલના કેદીઓ તથા પરિવારને મળવાની મંજૂરી આપી હતી. કોરોનાને કારણે પરિવારજનો કેદીઓને મળી શકતા નહોતા. સરકારે પરવાનગી આપતા જ શાહરુખ તરત જ દીકરાને મળવા ગયો હતો.

શાહરુખ-આર્યનની વચ્ચે કાચની દીવાલ

આર્યન ખાન તથા શાહરુખ મુલાકાત જેલમાં બનેલી એક કેબિનમાં થઈ હતી. આ કેબિનની વચ્ચે એક કાચની દીવાલ હતી. એકબાજુ આર્યન હતો અને બીજી બાજુ શાહરુખ ખાન હતો. શાહરુખ તથા આર્યને ઇન્ટરકોમની મદદથી એકબીજા સાથે વાત કરી હતી. બંને વચ્ચે 16-18 મિનિટ સુધી વાતચીત થઈ હતી. પિતાને જોતાં જ આર્યન એકદમ ભાંગી પડ્યો હતો અને રડતો રહ્યો હતો.

આર્યને કહ્યું, 'I am sorry'

મુલાકાત દરમિયાન આર્યન રડી પડ્યો હતો. શાહરુખ પણ બોલતાં બોલતાં ભાવુક થયો હતો, પરંતુ તેણે પોતાના ચશ્માં ઉતાર્યાં નહોતાં. સૂત્રોના મતે, દીકરાને રડતો જોઈને શાહરુખનાં આંસુ સરી પડ્યાં હતાં. શાહરુખે દીકરાના હાલચાલ પૂછ્યા હતા અને થોડીવાર શાંતિથી દીકરાને જોતો હતો. વાતચીતમાં આર્યને અનેકવાર 'I am sorry' કહ્યું હતું. જવાબમાં શાહરુખે કહ્યું હતું, 'I trust u..'

શાહરુખે દીકરાને ભોજન આપવાની વાત કરી

શાહરુખે જેલ સ્ટાફને સવાલ કર્યો હતો કે તે દીકરાને કંઈક ભોજન આપી શકે છે, પરંતુ અધિકારીઓએ ના પાડી દીધી હતી. ત્યાર બાદ થોડીવાર રોકાયો હતો અને શાહરુખ જતો રહ્યો હતો. શાહરુખે જેલના અધિકારીઓને દીકરાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની વિનંતી કરી હતી.

મેનેજરે ઔપચારિકતા પૂરી કરી હતી

જેલની અંદર શાહરુખ પોતાના બે બોડીગાર્ડ તથા બે મહિલા સ્ટાફને લઈ ગયો હતો. જેલમાં ગયા બાદ તેમણે એક જેલ અધિકારીને વાત કરી હતી અને પછી તેઓ મુલાકાત કક્ષમાં ગયા હતા. મુલાકાત પહેલાંની તમામ ઔપચારિકતા શાહરુખની મેનેજર પૂજા દદલાણીએ પૂરી કરી હતી.