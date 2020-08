દિવ્ય ભાસ્કર Aug 17, 2020, 05:10 PM IST

હૈદરાબાદ. 50 વર્ષીય ફિલ્મ ડિરેક્ટર નિશિકાંત કામતનું હૈદરાબાદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં આજે એટલે કે 17 ઓગસ્ટના રોજ અવસાન થયું હતું. નિશિકાંત કામતને 31 જુલાઈના રોજ હૈદરાબાદ સ્થિત ગચીબોવલી સ્થિત AIG હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને લિવર સિરોસિસની તકલીફ હતી. 13 ઓગસ્ટના રોજ હોસ્પિટલ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા હેલ્થ બુલેટિનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હવે નિશિકાંત કામત આઉટ ઓફ ડેન્જર છે. જોકે, તે સમયે તેઓ ICUમાં જ એડમિટ હતા.

I will miss you my friend. #NishikantKamat Rest In Peace. 🙏🏽 pic.twitter.com/cqEeLbKJPM — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 17, 2020

હોસ્પિટલ તરફથી નિશિકાંત કામતના નિધન અંગે પ્રેસ નોટ બહાર પડાઈ

સવારે મોતની ખોટી અફવા ફેલાઈ હતી

આજ સવારે એટલે કે 17 ઓગસ્ટે નિશિકાંત કામતનું અવસાન થયું તેવા ન્યૂઝ ચર્ચાઈ રહ્યા હતા. જોકે, તે સમયે ફિલ્મમેકર મિલાપ ઝવેરીએ અને એક્ટર રિતેશ દેશમુખે ડિરેક્ટર નિશિકાંત કામતના અવસાનની વાતનું ખંડન કર્યું હતું. તેમણે ટ્વિટર પર પહેલાં કહ્યું હતું કે કામતનું નિધન થઈ ગયું પરંતુ 12 મિનિટ પછી તેમણે કહ્યું હતું કે અત્યારે જ નિશિકાંત સાથે હોસ્પિટલમાં હાજર એક વ્યક્તિ સાથે વાત થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે હજી નિધન થયું નથી પરંતુ તેમની હાલત ગંભીર છે અને તેઓ જીવન અને મોતની લડાઈ લડી રહ્યા છે.

મિલાપ ઝવેરીની ટ્વીટ

રિતેશ દેશમુખે પણ નિશિકાંત કામતની તબિયત અંગે ટ્વીટ કરી હતી

હોસ્પિટલ તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે કામતની તબિયત ખરાબ છે અને તેઓ હાલમાં વૅન્ટિલેટર પર છે

છેલ્લા કેટલાક દિવસથી હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા

નિશિકાંતની તબિયત છેલ્લા થોડા દિવસથી નાજુક હતી અને તેઓ હૈદરાબાદની હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા. અનેક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમને લિવર સિરૉસિસની બીમારી હતી. સૂત્રોના મતે, નિશિકાંત કામત લિવર સિરૉસિસની બીમારીમાંથી ઠીક થઈ ગયા હતા પરંતુ તેમને બીજીવાર આ બીમારીનો ઊથલો માર્યો અને તેમની હાલત ગંભીર બની ગઈ હતી.

2005માં ડિરેક્ટર તરીકે ડેબ્યૂ કર્યું હતું

નિશિકાંતે મરાઠી ફિલ્મ ‘ડોંબિવલી ફાસ્ટ’થી મરાઠી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ ફિલ્મ તે વર્ષે હિટ મરાઠી ફિલ્મોમાંથી એક હતી. આ ફિલ્મને મરાઠી બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મનો નેશનલ અવોર્ડ પણ મળ્યો હતો.

‘દૃશ્યમ’થી લોકપ્રિયતા મળી

17 જૂન, 1970માં મુંબઈના દાદરમાં જન્મેલા નિશિકાંતે 2008માં બોલિવૂડ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમણે 2006માં મુંબઈમાં થયેલા બ્લાસ્ટ આધારિત ફિલ્મ ‘મુંબઈ મેરી જાન’ બનાવી હતી. જોકે, 2015માં આવેલી અજય દેવગન-તબ્બુ સ્ટારર ફિલ્મ ‘દૃશ્યમ’ને કારણે તેમને વધુ લોકપ્રિયતા મળી હતી. ઈરફાન ખાનની ફિલ્મ ‘મદારી’, જ્હોન અબ્રાહમ સ્ટારર‘ફોર્સ’ તથા ‘રૉકી હેન્ડસમ’ જેવી ફિલ્મ ડિરેક્ટ કરી હતી. ડિરેક્ટર હોવાની સાથે સાથે તેઓ એક સારા એક્ટર પણ હતા.

અનેક ફિલ્મમાં એક્ટિંગ પણ કરી છે

‘હાથ આને દે’, ‘સતચ્યા આત ઘરાત’, ‘404 એરર નોટ ફાઉન્ડ’, ‘રૉકી હેન્ડસમ’, ‘ડેડી’, ‘જૂલી 2’, ‘ભાવેશ જોષી’ જેવી ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું. ‘રૉકી હેન્ડસમ’માં તેઓ નેગેટિવ રોલમાં જોવા મળ્યા હતા. છેલ્લે તેઓ હર્ષવર્ધન કપૂરની ફિલ્મ ‘ભાવેશ જોષી’માં જોવા મળ્યા હતા. તેઓ ‘દરબદર’ નામની ફિલ્મ પર કામ કરતા હતા અને માનવામાં આવે છે કે આ ફિલ્મ વર્ષ 2022માં રિલીઝ થશે.

બોલિવૂડે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી

પરેશ રાવલે કહ્યું, મુંબઈ મેરી જાન બનાવનાર મારા મનપસંદ ડિરેક્ટર્સમાંથી એક નિશિકાંત કામતે આજે હૈદરાબાદની હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. સાર્થક ફિલ્મ તથા યાદ માટે આભાર. ઓમ શાંતિ

One of my favourite Director Nishikant Kamat Who made “Mumbai Meri Jaan “breathed his last today at Hyderabad hospital. Thanks Nishi for such a meaningful film and memories. AUM SHANTI. — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) August 17, 2020

અજય દેવગને કહ્યું, નિશિકાંત સાથે મારા સંબંધો માત્ર દૃશ્યમ પૂરતા સીમિત નહોતા. આ ફિલ્મ તેમણે ડિરેક્ટ કરી હતી. તેઓ બ્રાઈટ હતા અને હંમેશાં સ્માઈલ કરતા રહેતા હતા. બહુ જલદી જતા રહ્યા

My equation with Nishikant was not just about Drishyam, a film which he directed with Tabu and me. It was an association that I cherished. He was bright; ever-smiling. He has gone too soon.

RIP Nishikant 🙏 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 17, 2020

જિમી શેરગિલે કહ્યું, તમાારી આત્માને શાંતિ મળે. તમે બહુ જ યાદ આવશો. પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના

Rest in peace #NishikantKamat We will miss you ..condolences to the family.. 🙏🙏 — Jimmy sheirgill (@jimmysheirgill) August 17, 2020

નિમ્રત કૌરે કહ્યું, નિશિકાંતના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને દુઃખ થયું. પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના તથા પ્રાર્થના

Really sorry to learn of the untimely passing away of Nishikant Kamat. Heartfealt condolensces and prayers for all his loved ones. — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) August 17, 2020

હંસલ મહેતાએ કહ્યું, તે અમને છોડીને જતો રહ્યો. નિશિ તારી બહુ જ યાદ આવશે. આ વર્ષ એક ડરામણાં સપના જેવી બની ગયું છે, જે પૂરું જ થતું નથી.