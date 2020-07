દિવ્ય ભાસ્કર Jul 23, 2020, 02:46 PM IST

મુંબઈ. અમિતાભ બચ્ચનનો સ્વૉબ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે. તેઓ છેલ્લાં 12 દિવસથી મુંબઈની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. જોકે, હજી પણ બિગ બી એકાદ-બે દિવસ હોસ્પિટલમાં જ રહેશે. હોસ્પિટલના સૂત્રોએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે, અભિષેક બચ્ચનના તમામ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે અને તેને સાંજ સુધી રજા આપી દેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

બુધવારે ફરી વાર કોવિડ ટેસ્ટ થયો હતો

22 જુલાઈના રોજ અમિતાભ, અભિષેક, ઐશ્વર્યા તથા આરાધ્યાનો કોવિડ 19નો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અમિતાભ-અભિષેકનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હતો અને ઐશ્વર્યા તથા આરાધ્યાનો રિપોર્ટ હજી આવવાનો બાકી છે.

ચિંતાઓ તથા મુશ્કેલીને લઈ વાત કરી હતી

હાલમાં જ અમિતાભે ચિંતા તથા મુશ્કેલીને લઈ પોતાના વિચારો શૅર કર્યા હતા. તેમણે પોતાની સ્કેચ્ડ તસવીર શૅર કરીને કહ્યું હતું, ‘ખામોશી કી તહ મેં છુપા લો સારી ઉલઝનોં કો, શોર કભી મુશ્કિલોં કો આસાન નહીં કરતા.’ અર્થાત્ બધી જ મુસીબતોને ખામોશીના તળમાં છુપાવી લો અને અવાજ ક્યારેય મુશ્કેલીઓને સરળ બનાવી શકે નહીં.

અમિતાભ-અભિષેકને ટૂંક સમયમાં રજા મળે તેવી શક્યતા

77 વર્ષીય અમિતાભની સાથે તેમનો 44 વર્ષીય દીકરો અભિષેક પણ 12 દિવસથી હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે. આ બંને ઉપરાંત ઐશ્વર્યા તથા આરાધ્યા પણ હોસ્પિટલમાં કોવિડ 19ની સારવાર હેઠળ છે. તેઓ 17 જુલાઈથી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.

