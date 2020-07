દિવ્ય ભાસ્કર Jul 12, 2020, 10:38 AM IST

એક્ટ્રેસ સોનમ કપૂરે અમિતાભ બચ્ચન માટે પ્રાર્થના કરતાં લખ્યું, ગેટ વેલ સૂન અમિત અંકલ, મારો પ્રેમ અને પ્રાર્થના

બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનનો કોવિડ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. તેમને મુંબઈની નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. 77 વર્ષના બિગ બીએ જાતે આ જાણકારી તેમના ટ્વીટર પર આપી હતી. ત્યારથી તેમના મિત્રો, કલીગ્સ અને ફેન્સ તેમની રક્ષા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધને ટ્વીટ કર્યું કે, પ્રિય અમિતાભજી, આખા દેશ સાથે હું તમારી ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જવાની પ્રાર્થના કરુંછું. તમે દેશના લાખો લોકો માટે આદદર્શ છો. આઇકોનિક સુપરસ્ટાર છો. અમે તમારું સારી રીતે ધ્યાન રાખીશું. ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જાઓ એવી શુભેચ્છા.

My best wishes for a young, brilliant actor with a most charming smile !



Take good care of yourself dear @juniorbachchan & of your father Sh @SrBachchan ji too !



Am sure both of you will bounce back to perfect health soon



The Bachchans rule our hearts.

Our prayers for you ! https://t.co/WCSrrBB8ffpic.twitter.com/Y7gjjZbbEQ — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 11, 2020

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ટ્વિટર પર લખ્યું, શ્રી અમિતાભ બચ્ચનજીનો કોરોના ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવવાના સમાચારથી હું બહુ દુઃખી છું. તેઓ ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જાય તેવી પ્રાર્થના કરું છું.

Extremely saddened to hear the news of Shri #AmitabhBachchan Ji testing COVID Positive.

Praying for his strength & speedy recovery. @SrBachchan please get well soon! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 11, 2020

મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે તેમની ટ્વીટમાં લખ્યું, અમે બધા પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જાઓ. ગેટ વેલ સૂન અમિતાભ બચ્ચનજી.

We all wish and pray for your speedy recovery!

Get well soon @SrBachchan ji ! https://t.co/RX8FrWWDx9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2020

એ જ રીતે કેન્દ્રીય મંત્રી નિતિન ગડકરી, ભાજપના નેચા શાહનવાઝ હુસેન, રાકાંપા નેતા સુપ્રિયા સુલે, સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અને ઉત્તરપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવ અને ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન સહિત ઘણા રાજનેતાઓ અને ફેમસ પર્સનાલિટીએ બિગ બીની ઝડપથી રિકવર થવાની પ્રાર્થના કરી છે.

We all pray for your speedy recovery. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 11, 2020

Get well soon @SrBachchan. I am praying for your speedy recovery. You will defeat #coronavirus and come back stronger. — Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) July 11, 2020

Wishing and praying for @SrBachchan ji’s speedy recovery. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 11, 2020

Wishing Amit Ji (@SrBachchan) a Speedy Recovery. Get Well Soon. — Supriya Sule (@supriya_sule) July 11, 2020

Extremely concerned to hear about the news of Shri #AmitabhBachchan Ji & #AbhishekBachchan testing COVID Positive. My prayers for their speedy & safe recovery. We look forward to seeing them hale and hearty.

Once Again my appeal to everyone - #WearAMask#StaySafeStayHome — Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) July 11, 2020

બોલિવૂડમાંથી પણ સ્ટાર્સે પ્રાર્થના કરી

એક્ટ્રેસ ક્રિતિ સેનને પણ બિગ બીની ઝડપી રિકવરીની પ્રાર્થના કરી.

Praying for your speedy recovery Sir! ❤️🙏🏻 plsss get well soon! Lots of love.. https://t.co/tfkq1TR0kM — Kriti Sanon (@kritisanon) July 11, 2020

પ્રોડ્યુસર બોની કપૂરે લખ્યું, ગેટ વેલ સૂન અમિત અંકલ. મારો પ્રેમ અને પ્રાર્થના.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

અભિનેત્રી પ્રિટી ઝિંટાએ અમિતાભની ઝડપથી રિકવરીની પ્રાર્થના કરી.

Get well soon Amitji 🙏 Praying for your speedy recovery. Love you loads ❤️ @SrBachchan — Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 11, 2020

Praying for your speedy recovery Sir. Love and prayers 🙏🏻

Get well soon amit uncle. All my love and prayers.. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) July 11, 2020

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 12, 2020

સાઉથ ઇડિયન સ્ટાર્સ પણ ઝડપથી રિકવરી માટે દુઆ માગી રહ્યા છે

અમિતાભ બચ્ચન માટે પ્રાર્થના સાઉથ ઇન્ડિયન ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી પણ થઈ રહી છે. મોહન લાલ, મહેશ બાબુ, મમુટી અને ધનુષ સહિત ઘણી સેલિબ્રિટીઝે સોશિયલ મીડિયા પર બિગ બી પ્રત્યે તેમની ભાવનાઓ જાહેર કરી અને તેમના માટે પ્રાર્થના કરી. સાઉથ ઇન્ડિયન સેલેબ્સની ટ્વીટઃ

Get well soon sir — Mammootty (@mammukka) July 11, 2020

Get well soon sir ! Wishing you a speedy recovery... — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 11, 2020

Get well soon sir, my sincere prayers for your speedy recovery — Dhanush (@dhanushkraja) July 11, 2020

Dear Sir, Praying for speedy recovery. — Mohanlal (@Mohanlal) July 11, 2020

પાકિસ્તાનામાંથી પણ દુઆ આવી

અમિતાભ માટે દુઆ સીમા પારથી એટલે કે પાકિસ્તાનમાંથી પણ આવી રહી છે. પૂર્વ ક્રિકેટર શોએભ અખ્તરે બિગ બની રિકવરીની દુઆ કરતા લખ્યું, ગેટ વેલ સૂન અમિતજી. બોર્ડર પાર તમારા દરેક ફેન્સ તરફથી તમારી સ્પીડી રિકવરી થાય એવી દુઆ છે.