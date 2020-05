દિવ્ય ભાસ્કર May 14, 2020, 11:09 AM IST

મુંબઈ. કોરોનાવાઈરસને કારણે દેશમાં છેલ્લાં દોઢ મહિના લૉકડાઉન ચાલી રહ્યું છે. ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી પૂરી રીતે બંધ છે. હાલમાં ફિલ્મના તથા ટીવીના શૂટિંગ સંપૂર્ણ રીતે બંધ છે અને ફિલ્મ થિયેટરમાં ક્યારે રિલીઝ થશે તે ખ્યાલ નથી. છેલ્લાં કેટલાંય સમયથી ચર્ચા હતી કે નાના તથા મીડિયમ બજેટની ફિલ્મ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરવામાં આવી શકે છે. જોકે, મોટાભાગના ડિરેક્ટર્સ તથા પ્રોડ્યૂસર્સે ઓફિશિયલી કોઈ જાહેરાત કરી નહોતી. હવે, અમિતાભ બચ્ચન તથા આયુષ્માન ખુરાનાની ‘ગુલાબો સિતાબો’ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર 12 જૂને સ્ટ્રીમ થશે. થિયેટરની જેમ જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર પણ શુક્રવારે જ ફિલ્મ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.

આયુષ્માને પોસ્ટ કરશે

આયુષ્માને સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ શૅર કરીને કહ્યું હતું, એડવાન્સમાં બુક કરી રહ્યાં છીએ. આ 12 જૂનના રોજ એમેઝોન પ્રાઈમ પર. ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ સ્ટ્રીમ કરવા માટે.

Advance mein aapko book kar rahe hai! Gulabo Sitabo premieres this June 12 only on @PrimeVideoIN aa jaana fir, first day, first stream karne #GiboSiboOnPrime #WorldPremiereOnPrime @SrBachchan @ShoojitSircar @ronnielahiri #SheelKumar #JuhiChaturvedi @filmsrisingsun @Kinoworksllp pic.twitter.com/OdkWRkCPsC

This June 12 join us first-day first show for #WorldPremiereOnPrime of Gulabo Sitabo!



They say opposites attract. In this case, to wreck things up 😂#GiboSiboOnPrime @SrBachchan @ayushmannk @ShoojitSircar @ronnielahiri #SheelKumar #JuhiChaturvedi @filmsrisingsun @Kinoworksllp pic.twitter.com/RkTxV3Y802