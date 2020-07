દિવ્ય ભાસ્કર Jul 20, 2020, 08:35 AM IST

લોકડાઉન હટાવ્યા બાદ દેશમાં કોરોનાવાઈરસ સંક્રમિતોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. તેનાથી બચવા માટે સરકાર માસ્ક પહેરવા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવા પર વધુ ભાર આપી રહી છે. ત્યારે આસામ પોલીસે આ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે જે રીત અપનાવી છે તેને બધાનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું છે. વિભાગે તેના માટે શાહરૂખ ખાનના આઈકોનિક પોઝવાળા ફોટાનો ઉપયોગ કર્યો છે.

અસમ પોલીસે પોતાની ટ્વીટમાં શાહરૂખનો જે ફોટો શેર કર્યો, તેમાં તેઓ પોતાના ફેમસ સિગ્નેચર પોઝમાં હાથ ફેલાવીને ઉભા છે અને તેમને માસ્ક પણ પહેર્યું છે, આ ફોટાની સાથે વિભાગે લખ્યું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગથી લોકોનો જીવ બચાવી શકાય છે. જેમ કે શાહરૂખ ખાન કહે છે, 'ક્યારેક નજીક જવા માટે ઘણી વખત દૂર જવું પડે છે, અને દૂર જઈને નજીક આવે છે તેમને બાજીગર કહેવામાં છે.' છ ફૂટનું અંતર રાખો અને બાજીગર બનો. #SocialDistancing #IndiaFightsCorona'

Social Distancing can save lives.



Or as @iamsrk would say, "Kabhi kabhi paas aaane ke liye kuch door jaana padta hai, aur door jakar paas aane walon ko Baazigar kehte hai."



Stay Six feet apart and be a Baazigar! #SocialDistancing #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/m7PLnZRgJW — Assam Police (@assampolice) July 18, 2020

યુઝર્સને પસંદ આવ્યો આઈડિયા

અસમ પોલીસની આ અનોખી રીત સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સને પસંદ આવી અને તેમને પોલીસની પ્રશંસા કરતા લોકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવાની અપીલ કરી.

this is the best theem.... Now I understand why you SRK always use your signature step.....😍😍😍 — Mandakini (@mandakidevi) July 18, 2020

Mind blowing @assampolice

It will surely spread awareness for corona.. — SRKian Aniket (@AniketSRK685) July 18, 2020

That's kinda great way to convey a message. Great Work by @assampolice ....✌️✌️✌️ Salute to all COVID Health Warriors. — Shehbaaz Pathan (@ShehbaazPathan) July 19, 2020

Exact example by representing Bazigar. @iamsrk@SRKUniversalFan

All should play a role of Bazigar. — MOHAN RAJKUMAR (@MOHANRA33219064) July 18, 2020