Gujarati News

Entertainment

Bollywood

Apart From Priyanka And Nick, These Three Also Take Care Of Daughter Malti, Sharing Pictures

તસવીરો વાઇરલ: પ્રિયંકા અને નિક સિવાય આ ત્રણ પણ દીકરી માલતીનું રાખે છે ધ્યાન, શેર કરી તસવીરો

22 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ કામની વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ પરિવારને દીકરી માલતી મૈરી માટે સમય કાઢી લે છે. પ્રિયંકા પતિ નિક જોનાસ અને દીકરી સાથેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરતી રહે છે. પરંતુ હજુ સુધી પ્રિયંકાએ તેની દીકરીનો ચહેરો લોકોને બતાવ્યો નથી. ત્યારે ફરી એક વાર પ્રિયંકાએ દીકરીની તસવીરો શેર કરી છે. પ્રિયંકા અને નિક તો લાડલીનું ધ્યાન રાખે છે પરંતુ એના સિવાય 'ત્રણ ખાસ' પણ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. આવો જાણીએ કોણ છે આ ત્રણ?

આ 'ત્રણ ખાસ' બીજું કોઈ નહીં પરંતુ પ્રિયંકા ચોપ્રાના ત્રણ કુતરા છે, આ ત્રણેય કુતરાનું નામ ડાયના, ગીનો અને પાંડા છે. આ ત્રણેયના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ છે. પ્રિયંકાએ આ પોસ્ટમાં ત્રણેયને ટેગ કરીને તસવીરો શેર કરી છે. તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કે, માલતી સુતા-સુતા રમકડાં સાથે રમી રહી છે ને ડાયના, ગીનો અને પાંડા પાસે બેસેલા છે. પ્રિયંકાએ આ તસવીરો શેર કરતા લખ્યું હતું કે, 'બધા જ મારા બેબી, પરફેક્ટ સન્ડે.'

અન્ય એક તસવીરમાં જોઈ શકાય છે કે, માલતીએ ખાસ ટીશર્ટ પહેર્યું છે જેમાં ત્રણેય ડોગની તસવીર છે. જેના પર લખ્યું છે કે, ડાયના, ગીનો અને પાંડા સુરક્ષા કરે છે.

અન્ય એક તસવીરમાં તે બુક વાંચતી જોવા મળી છે. આ તસવીરના કેપશનમાં લખ્યું છે કે, રવિવાર વાંચવા માટે હોય છે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે, આ ત્રણ પૈકી એક પણ તસવીરમાં માલતીનો ચહેરો જોવા મળ્યો નથી. પ્રિયંકાએ થોડા દિવસ પહેલાં જ ધામધૂમથી 40મોં બર્થડે સેલિબ્રેટ કર્યો હતો.

પ્રિયંકાની વર્ક ફ્રન્ટની વાત કરવામાં આવે તો, પ્રિયંકા ચોપરા ઘણા પ્રોજેક્ટ્સમાં જોવા મળશે.તેની પાસે It's All Coming Back To Me અને સિરીઝ Citade છે. તેની પાસે એક બોલિવૂડ ફિલ્મ પણ છે, જેનું નિર્માણ ફરહાન અખ્તર કરી રહ્યા છે.તેનું નામ 'જી લે ઝરા' છે અને તેમાં આલિયા ભટ્ટ અને કેટરિના કૈફ પણ છે.